Brad Pitt kämpft um seine Liebe Ines

Wie ein Insider der britischen "Daily Mail" berichtet, ist die Fernbeziehung für Pitt eine echte Herausforderung: "Brad kämpft darum, die Liebe aufrechtzuerhalten."

Brad Pitt tut alles, um seine Ines de Ramon glücklich zu machen. Dazu gehört nicht nur der ständige Kontakt per Telefon oder Videoanrufe – Pitt soll seine Partnerin sogar mehrfach nach Neuseeland eingeflogen haben, um gemeinsame Zeit zu verbringen. Zudem überrascht er sie immer wieder mit liebevollen Gesten und Geschenken. "Er ist wirklich verliebt und will, dass die Beziehung so stabil wie möglich bleibt", so ein Insider zur britischen "Daily Mail". Das Paar, das seit November 2022 offiziell zusammen ist, steuert in diesem Frühjahr auf sein drittes Jubiläum zu. Brad Pitt wünscht sich, dass sie diesen Meilenstein gemeinsam feiern. "Sie sind sehr verliebt und genießen eine gesunde Beziehung", heißt es weiter. Besonders schätzt der Hollywood-Star, dass Ines de Ramon keine Schauspielerin ist. "Mit ihr gibt es keine Konkurrenz, sie haben ihre eigenen Karrieren und keinerlei Eifersucht." Ein klarer Kontrast zu Pitts früheren Beziehungen mit Hollywood-Größen wie Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie.

Brad Pitt & Ines de Ramon © Getty ×

Doch auch Ines de Ramon hat Erfahrung mit Promi-Beziehungen. Vor ihrer Beziehung mit Pitt war sie mit "Vampire Diaries"-Star Paul Wesley verheiratet. Die Ehe hielt fünf Jahre, bevor sie im November geschieden wurden. Seit Pitt und de Ramon im vergangenen Jahr in seiner Villa in Los Angeles zusammengezogen sind, ist dies die längste Zeit, die sie getrennt verbringen müssen. Die Distanz stellt die Beziehung auf die Probe, doch der Schauspieler setzt alles daran, die Romanze lebendig zu halten. Die Fans dürfen gespannt sein, ob das Paar die Herausforderung meistert und sein Jubiläum glücklich feiern kann.