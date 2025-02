"Captain America": Fans kritisieren "Brave New World" im Vorfeld

Ab 13. Februar 2025 flimmert der neueste Marvel-Streifen in den heimischen Kinos über die Leinwand.

Superheld Sam Wilson kämpft in "Captain America: Brave New World" wieder gegen unterschiedlichste Marvel-Bösewichte. Einer von ihnen musste sogar während der Produktion aus dem Film gestrichen werden.

Handlung und Cast

Vier Jahre nach "The Falcon and The Winter Soldier" wird sich Anthony Mackies Ex-Avenger Sam Wilson ab dem 13. Februar 2025 auf der großen Leinwand als neuer Captain America des Marvel Cinematic Universe in ein riesiges Abenteuer stürzen. Er muss gegen viele groteske Schurken überleben. Captain America hat also wieder alle Hände voll zu tun. Zum einen bekommt er es mit dem roten Hulk (Harrison Ford) zu tun. Zum anderen mit dem Leader (Tim Blake Nelson) und der Serpent Society. Letzteres ist eine Vereinigung von Söldnern, die von Giancarlo Esposito angeleitet wird.





Ausgetauscht

Giancarlo Esposito stieß erst im Zuge von Nachdrehs im Mai/Juni 2024 zum Cast dazu. Er verkörpert den Attentäter Seth Voelker aka Sidewinder, den Anführer der Serpent Society. Deren Aufstellung und Besetzung hat sich durch die neu gedrehten Szenen jedoch grundlegend verändert – zum Leidwesen eines Stars. Im Januar 2025 wurde bekannt, dass der WWE-Wrestler Seth Rollins aus Captain America 4 entfernt wurde. Er war ursprünglich als Mitglied der Serpent Society Teil des Casts und wurde durch Giancarlo Espositos Charakter ersetzt.





Kritiker

Die Qualität einzelner Sequenzen sorgt schon vorab für Kritik. Die Internet-Community diskutiert vor allem die Actionszenen und Spezialeffekte. Es wird kritisiert, dass bestimmte Sequenzen eher nach einer günstigen Fernsehproduktion als nach einem echten Blockbuster aussehen.