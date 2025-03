Charlie Sheen (59) kehrt mit neuer Reality Show zurück

Hollywood-Star Denise Richards bringt eine neue Reality-Show auf den Bildschirm. In "Denise Richards & Her Wild Things" gewährt sie Einblicke in ihr Leben als Mutter von drei Kindern.

Besonders überraschend: Auch ihr Ex-Mann Charlie Sheen ist mit dabei. Trotz vergangener Streitigkeiten setzen sie ein Zeichen für familiären Zusammenhalt.

Eine Plattform für ihre Töchter

In einem Interview mit "Fox News Digital" erklärte Denise Richards, dass Charlie Sheen die Idee der Reality-Show unterstützt. Besonders wichtig sei es ihnen, ihren Töchtern Sami (20) und Lola (19) eine eigene Plattform zu bieten. "Charlie war sehr unterstützend und begeistert davon, dass die Mädchen ihre eigene Show machen. Sie standen immer in unserem Schatten, als Kinder von Charlie Sheen und Denise Richards. Jetzt, als junge Erwachsene, können sie endlich ihre eigene Identität zeigen", so Richards.

Denise Richards und Charlie Sheen waren von 2002 bis 2006 verheiratet. © getty ×

Zusätzlich zu ihren beiden älteren Töchtern hat Richards 2011 ihre jüngste Tochter Eloise (13) adoptiert. Die Reality-Show soll auch einen Einblick in ihr Leben als alleinerziehende Mutter eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen geben.

Charlie Sheens Rolle in der Show

Richards erklärte, dass sie Sheen persönlich darum bat, an der Show teilzunehmen. "Ich habe ihm einfach gesagt: 'Hey, wir fangen mit den Dreharbeiten an. Du bist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Lass uns gemeinsam unsere Töchter unterstützen.' Und er hat zugestimmt. Darüber bin ich sehr froh." Die beiden Hollywood-Stars heirateten 2002, trennten sich jedoch nur wenige Jahre später. Richards reichte bereits 2005 die Scheidung ein, als sie mit Lola schwanger war. Es folgte ein langer und öffentlich ausgetragener Streit um das Sorgerecht.

Vergangene Konflikte und finanzielle Streitigkeiten

In den Jahren nach der Trennung kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen. 2016 verklagte Richards ihren Ex-Mann auf 1,2 Millionen US-Dollar (ca. 1,1 Millionen Euro), da er angeblich keinen finanziellen Unterhalt für die gemeinsamen Kinder gezahlt habe. Zudem soll er sie und die Mädchen aus einem von ihm zur Verfügung gestellten Haus geworfen haben. Ein Gericht entschied 2021, dass Sheen ab August 2018 keinen Unterhalt mehr zahlen muss. Trotz dieser schwierigen Vergangenheit betonen beide, dass sie für ihre Töchter zusammenarbeiten.

Streit um OnlyFans-Konto von Tochter Sami

Neben finanziellen Auseinandersetzungen sorgte ein weiteres Thema für Diskussionen: 2022 trat Tochter Sami der Plattform "OnlyFans" bei. Sheen äußerte sich damals kritisch dazu, doch Richards verteidigte ihre Tochter. "Ich habe meinen Mädchen immer gesagt, dass sie sie selbst sein sollen. Sie sind viel stärker, als ich es in ihrem Alter war. Ich bin in einer kleinen Stadt in Illinois aufgewachsen, weit entfernt von Hollywood. Für sie ist das Leben in der Öffentlichkeit normal", erklärte sie.

Herausforderungen als Mutter

Richards beschreibt ihre Show als ehrliche Darstellung des Familienlebens. Themen wie Geschwisterrivalität, der Umgang mit einer Tochter mit besonderen Bedürfnissen und die Schwierigkeiten, junge Erwachsene loszulassen, stehen im Mittelpunkt. "Eloise hat besondere Bedürfnisse, und das bringt Herausforderungen mit sich. Sami und Lola sind junge Erwachsene und auf dem Weg, ihre eigene Identität zu finden. Geschwisterrivalität gibt es in jeder Familie, und viele Eltern dürften sich darin wiederfinden." Besonders schwierig sei es gewesen, als Sami und Lola einen großen Streit hatten, der sich über längere Zeit zog.

Denise Richards und Charlie Sheen kommen für ihre neue Reality-Show „Denise Richards & Her Wild Things“ wieder zusammen. © getty ×

"Ich habe ihnen gesagt: 'Ihr werdet eines Tages zurückblicken und euch fragen, warum euch das so wichtig war.' Aber in ihrem Alter sind manche Dinge eben von großer Bedeutung. Ich kann das verstehen, weil ich selbst eine Schwester habe."

Patchwork-Familie: Auch Sheens Ex-Frau Brooke Mueller ist dabei

Eine Überraschung in der Show: Auch Brooke Mueller, die nach Richards mit Sheen verheiratet war, hat einen Auftritt. Die beiden Frauen hatten über die Jahre eine wechselhafte Beziehung, pflegen aber heute einen guten Kontakt. Mueller hat mit Sheen die Zwillingssöhne Max und Bob.

"Unsere Beziehung ist heute sehr gut. Wir hatten viele Höhen und Tiefen, aber ich habe immer versucht, ein harmonisches Umfeld zu schaffen. Ich bin für sie und die Jungs da."

Richards' Ehemann Aaron Phypers ist ebenfalls Teil der Show

Auch Richards' heutiger Ehemann Aaron Phypers, den sie 2018 heiratete, wird in "Denise Richards & Her Wild Things" zu sehen sein. Ihre jüngste Tochter Eloise sei besonders begeistert von der Idee der Reality-Show gewesen. "Eloise liebt es, sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen. Sami war auch gleich dabei, aber Lola musste erst überzeugt werden. Nachdem aber alle zugestimmt hatten, habe ich mich dafür entschieden."