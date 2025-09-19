Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Chrissy Teigen ließ sich Namen ihres toten Sohnes tätowieren
© WireImage / Getty

Trauriger Grund

Chrissy Teigen mit schockierender Ozempic-Beichte

19.09.25, 10:52
Teilen

Chrissy Teigen hat in ihrem Podcast „Self-Conscious“ offenbart, dass sie nach der Stillgeburt ihres Sohnes Jack 2020 zur Abnehm-Spritze Ozempic griff – aus einem zutiefst traurigen Grund. 

US-Model Chrissy Teigen (39) hat erneut sehr persönliche Einblicke in ihr Leben gegeben. In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Self-Conscious“ sprach sie darüber, dass sie nach der Stillgeburt ihres Sohnes Jack im September 2020 zu einer Abnehm-Spritze griff – und zwar aus einem traurigen Grund.

Mehr lesen: 

Teigen erklärte, sie sei nach dem Verlust „zutiefst depressiv“ gewesen. Besonders schwer sei für sie gewesen, den schwangeren Bauch ohne Kind darin zu sehen. „Mein Körper war nach der Fehlgeburt völlig blockiert. Die Kilos erinnerten mich ständig an das Baby, das ich verloren hatte“, so die Ehefrau von Sänger John Legend (46).

 


 

"Ich liebe es, hungrig zu sein"

Erst mit dem Medikament Ozempic habe sie Gewicht verloren. Überraschend sei jedoch gewesen, dass sich erste Effekte erst nach einem Jahr eingestellt hätten: „Plötzlich konnte ich endlich abnehmen. Davor existierte ich in einem Körper, der sich nicht wie meiner anfühlte. Es gab absolut nichts zu feiern – nur die Erinnerung daran, dass dieser Körper einst Leben trug und dann nur noch eine traurige Erinnerung war.“

Heute verzichtet Teigen eigenen Angaben zufolge auf die Spritze. „Ich bin irgendwann aufgewacht und hatte keinen Hunger mehr. Das war frustrierend, weil man ja Essen braucht, um Energie zu haben.“ Mittlerweile habe sie jedoch nicht nur ihre Lebensfreude, sondern auch ihren Appetit zurückgewonnen: „Ich liebe es, hungrig zu sein. Ich liebe es, Heißhunger zu haben. Ich liebe es, Essen zuzubereiten und jeden Teil davon zu schmecken.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden