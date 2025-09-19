Chrissy Teigen mit schockierender Ozempic-Beichte

Chrissy Teigen hat in ihrem Podcast „Self-Conscious“ offenbart, dass sie nach der Stillgeburt ihres Sohnes Jack 2020 zur Abnehm-Spritze Ozempic griff – aus einem zutiefst traurigen Grund.

US-Model Chrissy Teigen (39) hat erneut sehr persönliche Einblicke in ihr Leben gegeben. In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Self-Conscious“ sprach sie darüber, dass sie nach der Stillgeburt ihres Sohnes Jack im September 2020 zu einer Abnehm-Spritze griff – und zwar aus einem traurigen Grund.

Mehr lesen:

Teigen erklärte, sie sei nach dem Verlust „zutiefst depressiv“ gewesen. Besonders schwer sei für sie gewesen, den schwangeren Bauch ohne Kind darin zu sehen. „Mein Körper war nach der Fehlgeburt völlig blockiert. Die Kilos erinnerten mich ständig an das Baby, das ich verloren hatte“, so die Ehefrau von Sänger John Legend (46).





"Ich liebe es, hungrig zu sein"

Erst mit dem Medikament Ozempic habe sie Gewicht verloren. Überraschend sei jedoch gewesen, dass sich erste Effekte erst nach einem Jahr eingestellt hätten: „Plötzlich konnte ich endlich abnehmen. Davor existierte ich in einem Körper, der sich nicht wie meiner anfühlte. Es gab absolut nichts zu feiern – nur die Erinnerung daran, dass dieser Körper einst Leben trug und dann nur noch eine traurige Erinnerung war.“

Heute verzichtet Teigen eigenen Angaben zufolge auf die Spritze. „Ich bin irgendwann aufgewacht und hatte keinen Hunger mehr. Das war frustrierend, weil man ja Essen braucht, um Energie zu haben.“ Mittlerweile habe sie jedoch nicht nur ihre Lebensfreude, sondern auch ihren Appetit zurückgewonnen: „Ich liebe es, hungrig zu sein. Ich liebe es, Heißhunger zu haben. Ich liebe es, Essen zuzubereiten und jeden Teil davon zu schmecken.“