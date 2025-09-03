Peinlicher Moment geht viral: Chrissy Teigen weiß die Geburtstage ihrer Kinder nicht

Ein Tattoo statt Gedächtnisstütze: Chrissy Teigen hat in Meghans Netflix-Show offenbart, dass sie sich die Geburtstage ihrer Kinder auf den Arm stechen ließ – weil sie sie sonst vergisst.

Dass Promis manchmal mit ungewöhnlichen Eigenheiten überraschen, ist nichts Neues – doch Chrissy Teigen (39) löste mit einem Geständnis in der zweiten Staffel von Herzogin Meghans (44) Netflix-Show „With Love, Meghan“ einen regelrechten Online-Aufschrei aus.

Während einer Szene, in der sie gemeinsam mit Meghan Blumen presste und Cracker backte, verriet das Model: „Ich musste mir die Geburtstage meiner Kinder tätowieren lassen, weil ich sie mir einfach nicht merken kann.“ Prompt zeigte sie die Zahlen, die ihren Arm zieren.

Peinlicher Moment geht viral

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgte die Situation, als Teigen beim Ablesen der Tattoos ins Stocken geriet – und kurzerhand ihren Ehemann, Sänger John Legend (46), um Hilfe bat. Der Moment landete als TikTok-Clip im Netz und verbreitete sich rasant. Zahlreiche Nutzer reagierten fassungslos, einige amüsiert, andere wiederum mit scharfer Kritik an der „Elternkompetenz“ des vierfachen Mamas.

Auch die Moderatoren der australischen Today Show griffen das Thema auf. Moderator David Campbell sprach von einem „Internet-Aufschrei“, während sein Kollege Richard Wilkins, selbst Vater von fünf Kindern, betonte, er könne sich an alle Geburtstage problemlos erinnern.





Alte Bekannte auf dem Bildschirm

Chrissy Teigen und Meghan Markle verbindet eine lange gemeinsame Geschichte: Beide standen bereits zu Beginn ihrer Karrieren bei der US-Spielshow „Deal Or No Deal“ gemeinsam vor der Kamera. Diese Verbindung führte nun zu ihrer erneuten Zusammenarbeit in Meghans Netflix-Format.

Die zweite Staffel, in der Chrissys Tattoo-Geständnis zu sehen ist, wurde bereits im Vorjahr aufgezeichnet und startete Anfang 2025. Mit John Legend zieht Teigen die vier Kinder Luna, Miles, Esti und den jüngsten, Wren, groß. Trotz der hitzigen Online-Diskussion bleibt sie eine feste Größe in der Modewelt und auf Social Media – und sorgt regelmäßig für Schlagzeilen, ob mit Humor oder unfreiwilliger Ehrlichkeit.