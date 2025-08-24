Alles zu oe24VIP
Marco Friedl
© Screenshot

Interview-Fail

Mega-Panne: Reporterin kennt ÖFB-Star nicht

24.08.25, 07:57
So ein Interview hat Werder-Kaptiän Marco Friedl (27) wohl noch nie erlebt. 

Für Marco Friedl war es ein Nachmittag zum Vergessen. Zuerst kassierte der Österreicher mit Bremen eine 1:4-Klatsche in Frankfurt, dann wurde der Werder-Kapitän auch noch mit einem Eintracht-Spieler verwechselt.

Sky-Reporterin Katharina Kleinfeldt bekam nach dem Spiel Friedl vors Mikrofon und wollte seine Einschätzung zum Spiel hören. Der ÖFB-Star hatte zuvor allerdings bereits mit seinem ehemaligen Teamkollegen Michael Zetterer Trikots getauscht und kam deshalb mit einer Frankfurt-Dress zum Interview.

Peinliche Panne

Davon ließ sich Kleinfeldt offensichtlich ablenken und begann das Interview mit den Worten: „Wir wollen natürlich ein bisschen über die Eintracht sprechen. 4:1 letztlich heute gewonnen, ist das der Auftaktsieg, den Sie sich so erwartet haben?“ Friedl reagiert zunächst verwundert, kann sich dann ein Lachen aber nicht verkneifen. „Ich bin Werder-Bremen-Spieler, falls du das nicht weißt“, sagt der gebürtige Tiroler dann etwas peinlich berührt.

Erst jetzt bemerkt die Reporterin ihren Fehler. „Pardon…Ich bin wirklich gerade... Marco, Entschuldigung“. Kurios: Friedl und Kleinfeldt haben sich bereits vor dem Spiel unterhalten. „90 Minuten später erkennt sie mich nicht mehr. Das ist kurios und auch ein bisschen lächerlich“, so der Bremen-Kapitän gegenüber der BILD.

