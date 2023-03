Creed-Bösewicht würgte Frau fast zu Tode

Der US-amerikanische Schauspieler Jonathan Majors ist wegen eines häuslichen Streits vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Eine Frau soll Opfer seiner Schreckens-Tat geworden sein.

Die Vorwürfe gegen Majors haben es in sich: Strangulierung, Belästigung und Körperverletzung. All das soll er am Wochenende einer 30-jährigen Frau angetan haben, die mit Verletzungen an Hals und Kopf sogar ins Krankenhaus gebracht werden musste. Majors selbst wurde in Polizeigewahrsam genommen, befindet sich inzwischen allerdings wieder auf freiem Fuß. Auf die Seite des 33-Jährigen stellt sich wenig überraschend seine Managerin Carrie Gordon. Laut ihr habe der "Creed III"-Star "nichts falsch gemacht."

Viele Fans fragen sich nun, ob Majors damit seiner steilen Karriere nachhaltigen Schaden zugefügt hat. Sowohl im Marvel-Film „Ant-Man And The Wasp: Quantumania“ als auch bei "Creed III" konnte er Hauptrollen ergattern.