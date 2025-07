Enthüllt! DARAN starb "Charmed"-Star Julian McMahon (†56)

Der Schauspieler ging viel zu früh - mit nur 56 Jahren starb er nach kurzer schwerer Krankheit. Seine Frau verriet jetzt, warum.

Traurige Gewissheit um Julian McMahon: Rund eine Woche nach der Nachricht seines Ablebens ist nun auch die Todesursache des australischen Schauspielers öffentlich geworden. Laut dem US-Magazin People geht aus Unterlagen der Gerichtsmedizin von Pinellas County, Florida, hervor, dass der 56-Jährige an Lungenmetastasen infolge einer Krebserkrankung im Kopf- und Halsbereich verstorben ist. Die Behörden stufen die Todesursache als natürlich ein. McMahons sterbliche Überreste wurden bereits eingeäschert.

"Tapfer versucht, Krebs zu besiegen"

Seine Ehefrau Kelly Paniagua hatte den Tod des Schauspielers zuvor gegenüber dem Branchenportal Deadline bestätigt. In einem emotionalen Statement teilte sie mit: „Ich möchte der Welt mitteilen, dass mein geliebter Ehemann Julian McMahon in dieser Woche friedlich eingeschlafen ist, nachdem er tapfer versucht hatte, den Krebs zu besiegen.“

McMahon habe das Leben geliebt – ebenso wie seine Familie, seine Freunde, seine Arbeit und seine Fans. „Sein größter Wunsch war es immer, so vielen Menschen wie möglich Freude zu bereiten“, betonte seine Ehefrau.

Beliebter Serien-Charakter

International bekannt wurde Julian McMahon vor allem durch seine Rolle als Dr. Christian Troy in der erfolgreichen Serie Nip/Tuck, in der er von 2003 bis 2010 zu sehen war. Bereits zuvor hatte er in der Fantasyserie Charmed – Zauberhafte Hexen zwischen 2000 und 2005 eine tragende Rolle übernommen. Auch auf der Kinoleinwand machte sich McMahon einen Namen, etwa als Bösewicht Victor von Doom in den Superhelden-Filmen Fantastic Four und Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer.

Julian McMahon wurde 1968 geboren und hinterlässt eine beeindruckende Karriere – und viele Menschen, die ihn nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Mensch in liebevoller Erinnerung behalten werden.