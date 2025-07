Lulu Simon rechnet mit Richard Gere ab: "Ich hasse ihn für das, was er getan hat!"

Lulu Simon verflucht den Hollywood-Star sogar auf Instagram - sie wünscht ihm, dass die Geister "meiner toten Haustiere dich heimsuchen".

Eigentlich kennt man Lulu Simon, die einzige Tochter von Musik-Ikone Paul Simon, vor allem für gute Laune, Musik und modische Inspirationen, die sie ihren knapp 9.000 Instagram-Followern regelmäßig liefert. Doch nun sorgt die amerikanische Sängerin mit einer emotionalen Hasstirade für Schlagzeilen – und richtet ihre Wut ausgerechnet gegen Hollywood-Star Richard Gere.

Lulu bangt um ihren Geburtstort

Auslöser des Zorns: das Anwesen ihrer Kindheit im noblen Örtchen New Canaan, das Gere im Jahr 2022 von der Familie Simon erworben hatte. Der Schauspieler, bekannt aus Klassikern wie Pretty Woman, hatte die historische Villa aus den 1930er-Jahren um rund 9,2 Millionen Euro gekauft – doch selbst nie bewohnt. Stattdessen steht das Grundstück nun vor einer ungewissen Zukunft: Es soll abgerissen und einem Luxus-Bauprojekt weichen.





„Ob ich Richard Gere hasse? Ja, das tue ich!“, schimpft Lulu Simon in einem aufgebrachten Instagram-Post. „Er hat versprochen, sich um das Grundstück zu kümmern. Stattdessen hat er es nie bewohnt und einfach weiterverkauft.“

Spanien statt New Canaan

Tatsächlich lebt Gere seit 2024 in Madrid – seiner spanischen Ehefrau Alejandra und den gemeinsamen Söhnen zuliebe. „Sie hat mir sechs Jahre in meiner Welt geschenkt – jetzt bin ich an der Reihe“, hatte der Schauspieler einst erklärt. Anfang 2024 veräußerte er die Villa schließlich um knapp 9,16 Millionen Euro an einen Immobilienentwickler, der nun den Abriss plant und neun luxuriöse Neubauten auf dem weitläufigen Gelände errichten möchte.

Besonders bitter für Lulu Simon: Laut ihren Aussagen sei der Erhalt der historischen Villa ursprünglich sogar Bedingung beim Verkauf an Gere gewesen. Offizielle Unterlagen, die diese Vereinbarung bestätigen, gibt es bislang jedoch nicht.

Lulu Simon ließ ihrem Ärger auf Instagram freien Lauf. © Instagram

Verfluchter Schauspieler

Ihre Entrüstung bringt die Musikerin nicht nur in Worten, sondern auch in Bildern zum Ausdruck: In einer Collage zeigt sie Fotos des Schauspielers neben jenen ihrer verstorbenen Haustiere, die im Garten des Anwesens begraben liegen. Ihre wütende Botschaft dazu: „Ich hoffe, dass meine toten Haustiere, die im Garten begraben sind, dich verfolgen und dich langsam und gnadenlos in den Wahnsinn treiben.“

Immerhin sollen vor dem Abriss noch einige architektonische Schmuckstücke gerettet werden: Ein Fachbetrieb wird historische Bauelemente sorgfältig ausbauen. Doch für Lulu Simon ist der Verlust des Elternhauses nicht zu ersetzen. Übrig bleiben ein paar alte Balken – und ein gebrochenes Versprechen.