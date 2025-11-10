Fab Morvan für Grammy 2026 nominiert – 35 Jahre nach "Milli Vanilli"-Playback-Skandal

Fab Morvan, bekannt aus dem Duo Milli Vanilli, ist 35 Jahre nach dem großen Skandal erneut für einen Grammy nominiert.

Es ist eine Geschichte, die Hollywood kaum besser schreiben könnte: Fab Morvan (59), einst Teil des Popduos Milli Vanilli, steht wieder auf der Grammy-Nominierungsliste. Laut dem US-Magazin "People" ist der französische Sänger in der Kategorie "Best Audio Book, Narration & Storytelling Recording" nominiert – für das Einsprechen seiner Memoiren "You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli".

Vom Grammy-Sieger zum Skandal

Die Nominierung gilt als besondere Ironie des Schicksals. Denn vor genau 35 Jahren mussten Morvan und sein 1998 verstorbener Partner Rob Pilatus (†33) ihren Grammy wieder zurückgeben – als erste und einzige Künstler in der Geschichte des Preises.

Ende der 1980er-Jahre eroberte das deutsch-französische Duo mit Hits wie "Girl You Know It’s True" und "Blame It on the Rain" die Charts. Produzent Frank Farian (82, †2024) hatte das Projekt ins Leben gerufen. 1990 gewann Milli Vanilli den Grammy als "Best New Artist". Doch kurz darauf kam heraus: Morvan und Pilatus hatten ihre Songs nie selbst gesungen. Die Vocals stammten laut "Rolling Stone" von den Studiomusikern Charles Shaw, John Davis und Brad Howell – die beiden Frontmänner bewegten lediglich die Lippen.

Absturz nach Welterfolg

Nach dem Skandal wurden die einst gefeierten Musiker zur Zielscheibe von Spott und Häme. "Wir wurden von geliebten Charakteren zu Leuten, über die man lachte und die verspottet wurden", erinnerte sich Morvan in einem früheren Interview mit "People". Während Morvan den Zusammenbruch überstand, kämpfte Pilatus vergeblich mit dem Absturz. Er starb am 3. April 1998 in einem Hotelzimmer in Friedrichsdorf bei Frankfurt an Herzversagen infolge einer Überdosis Alkohol und Medikamente.

Neues Leben auf Mallorca

Heute lebt Fab Morvan laut "Bild"-Zeitung mit seiner niederländischen Partnerin Tessa und den vier gemeinsamen Kindern auf Mallorca und in den Niederlanden. 2024 nahm er eine neue Version von "Girl You Know It’s True" auf – diesmal mit seiner eigenen Stimme. Zudem arbeitet er an einer Modekollektion, die den Stil der späten 1980er-Jahre feiert, berichtet Interview-Magazin.

Die zweite Chance

Die Grammy-Nominierung 2026 ist für Morvan mehr als eine späte Genugtuung. „Die Leute dachten immer, sie kennen die Geschichte, aber meine Geschichte wurde nie erzählt“, sagte er.

Bei der Verleihung am Sonntag, 1. Februar 2026, in Los Angeles tritt Morvan gegen prominente Namen an: Dalai Lama (90) ("Meditations"), Ketanji Brown Jackson (55) ("Lovely One"), Trevor Noah (41) ("Into the Uncut Grass") und Kathy Garver (79) ("Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story").