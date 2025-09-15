Fan-Hammer: "Gilmore Girls" Alexis Bledel und Lauren Graham wieder vereint

Es war einer der emotionalsten Momente des Abends: Alexis Bledel, 43, und Lauren Graham, 58, standen bei den Emmy Awards nicht nur gemeinsam auf der Bühne – für die kleine „Gilmore Girls“-Reunion wurde sogar die ikonische Veranda aus der Serie nachgebaut

Anlass war das 25-jährige Jubiläum der beliebten Dramedy-Serie. Auf der nachgestellten Kulisse verkündeten Bledel und Graham den Gewinner für das beste Comedy-Drehbuch – und nutzten die Gelegenheit, um über die Anfänge von „Gilmore Girls“ zu plaudern.Bledel erinnerte daran, wie klein die Produktion damals eigentlich gestartet war: „Trotz unserer Dominanz im Herbst war ‚Gilmore‘ eigentlich eine sehr kleine Show, was bedeutete, dass wir kein Geld hatten.“

Alexi Bledel und Lauren Graham © Getty

Humorvolle Rückblicke

Lauren Graham knüpfte scherzhaft an: „Wenn es bei ‚The Drew Carey Show‘ nebenan einen Geburtstag gab, schickten sie uns ihre übrig gebliebenen Blechkuchen.“ Auch Serien-Konkurrenz wie „Emergency Room“ habe ihnen angeblich Schwierigkeiten bereitet – alles mit einem Augenzwinkern, versteht sich.

Von der Nischenproduktion zum Welterfolg

Gilmore Girls © Hersteller

Was einst als kleine Produktion begann, entwickelte sich schnell zum Kult. Mit ihren pointierten Dialogen, der Mutter-Tochter-Dynamik und den detailreichen Drehbüchern gewann die Serie weltweite Fangemeinden – und prägt noch heute Generationen. Genau das hoben Graham und Bledel in ihrer Laudatio hervor: Der besondere Zauber habe in den Skripten gelegen.