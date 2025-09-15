Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Alexi Bledel und Lauren Graham
© Getty

Kultiges TV-Duo

Fan-Hammer: "Gilmore Girls" Alexis Bledel und Lauren Graham wieder vereint

15.09.25, 13:40
Teilen

Es war einer der emotionalsten Momente des Abends: Alexis Bledel, 43, und Lauren Graham, 58, standen bei den Emmy Awards nicht nur gemeinsam auf der Bühne – für die kleine „Gilmore Girls“-Reunion wurde sogar die ikonische Veranda aus der Serie nachgebaut

Anlass war das 25-jährige Jubiläum der beliebten Dramedy-Serie. Auf der nachgestellten Kulisse verkündeten Bledel und Graham den Gewinner für das beste Comedy-Drehbuch – und nutzten die Gelegenheit, um über die Anfänge von „Gilmore Girls“ zu plaudern.Bledel erinnerte daran, wie klein die Produktion damals eigentlich gestartet war: „Trotz unserer Dominanz im Herbst war ‚Gilmore‘ eigentlich eine sehr kleine Show, was bedeutete, dass wir kein Geld hatten.“

Alexi Bledel und Lauren Graham

Alexi Bledel und Lauren Graham

© Getty

Humorvolle Rückblicke

Lauren Graham knüpfte scherzhaft an: „Wenn es bei ‚The Drew Carey Show‘ nebenan einen Geburtstag gab, schickten sie uns ihre übrig gebliebenen Blechkuchen.“ Auch Serien-Konkurrenz wie „Emergency Room“ habe ihnen angeblich Schwierigkeiten bereitet – alles mit einem Augenzwinkern, versteht sich.

Von der Nischenproduktion zum Welterfolg

Gilmore Girls

Gilmore Girls

© Hersteller

Was einst als kleine Produktion begann, entwickelte sich schnell zum Kult. Mit ihren pointierten Dialogen, der Mutter-Tochter-Dynamik und den detailreichen Drehbüchern gewann die Serie weltweite Fangemeinden – und prägt noch heute Generationen. Genau das hoben Graham und Bledel in ihrer Laudatio hervor: Der besondere Zauber habe in den Skripten gelegen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden