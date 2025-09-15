Fan-Hammer: "Gilmore Girls" Alexis Bledel und Lauren Graham wieder vereint

Es war einer der emotionalsten Momente des Abends: Alexis Bledel, 43, und Lauren Graham, 58, standen bei den Emmy Awards nicht nur gemeinsam auf der Bühne – für die kleine „Gilmore Girls“-Reunion wurde sogar die ikonische Veranda aus der Serie nachgebaut
Anlass war das 25-jährige Jubiläum der beliebten Dramedy-Serie. Auf der nachgestellten Kulisse verkündeten Bledel und Graham den Gewinner für das beste Comedy-Drehbuch – und nutzten die Gelegenheit, um über die Anfänge von „Gilmore Girls“ zu plaudern.Bledel erinnerte daran, wie klein die Produktion damals eigentlich gestartet war: „Trotz unserer Dominanz im Herbst war ‚Gilmore‘ eigentlich eine sehr kleine Show, was bedeutete, dass wir kein Geld hatten.“
Alexi Bledel und Lauren Graham
Humorvolle Rückblicke
Lauren Graham knüpfte scherzhaft an: „Wenn es bei ‚The Drew Carey Show‘ nebenan einen Geburtstag gab, schickten sie uns ihre übrig gebliebenen Blechkuchen.“ Auch Serien-Konkurrenz wie „Emergency Room“ habe ihnen angeblich Schwierigkeiten bereitet – alles mit einem Augenzwinkern, versteht sich.
Von der Nischenproduktion zum Welterfolg
Gilmore Girls
Was einst als kleine Produktion begann, entwickelte sich schnell zum Kult. Mit ihren pointierten Dialogen, der Mutter-Tochter-Dynamik und den detailreichen Drehbüchern gewann die Serie weltweite Fangemeinden – und prägt noch heute Generationen. Genau das hoben Graham und Bledel in ihrer Laudatio hervor: Der besondere Zauber habe in den Skripten gelegen.