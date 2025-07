Fans flippen aus: Jason Momoa rasiert sich nach sechs Jahren!

Der Hollywood-Star sorgt mit einem Clip im Netz für Fan-Furore - dahinter steckt jedoch eine ernste Botschaft.

So glatt hat man ihn lange nicht gesehen: Hollywoodstar Jason Momoa (45) hat sich nach sechs Jahren von seinem berühmten Vollbart getrennt – und das nicht ohne Grund. In einem Video auf Instagram dokumentierte der „Aquaman“-Darsteller seine Rasur, die für ordentlich Wirbel unter seinen Fans sorgte – und gleichzeitig eine klare Botschaft transportieren soll.

Mehr lesen:

„Verdammt, ich hasse es“ – Fans feiern den neuen Look

„Ich hab mich seit sechs Jahren nicht mehr rasiert – und jetzt ist es wieder so weit“, schreibt Momoa zu dem Clip, in dem er sich selbst sichtlich widerwillig den Bart entfernt. Seine erste Reaktion auf den neuen Look: ein ungläubiges Lachen und ein ehrliches Geständnis – „Verdammt, ich hasse es“. Seine Fangemeinde nahm’s mit Humor – und feierte den neuen, glattrasierten Momoa trotzdem. Kommentare wie „Du bist auch ohne Bart wunderschön“ oder „Schaut gleich zehn Jahre jünger aus“ häuften sich unter dem Posting. Für viele bleibt der Schauspieler ein Hingucker – mit oder ohne Gesichtsbehaarung.

Hinter der Rasur steckt mehr

So unterhaltsam das Video auch ist – es hat einen ernsten Hintergrund. Jason Momoa will mit seiner Typveränderung auf ein Thema aufmerksam machen, das ihm am Herzen liegt: den Kampf gegen Plastikmüll. Bereits 2019 gründete er das Unternehmen Mananalu, das sich auf nachhaltiges Wasser in Aluminiumflaschen spezialisiert hat. Sein Ziel: Einwegplastik den Kampf ansagen. Die Rasur nutzte er also auch, um seine Botschaft erneut in die Welt hinauszutragen.

Frisch verliebt und bald wieder auf dem roten Teppich

Auch abseits der Kamera läuft es für den Schauspieler rund. Seit rund einem Jahr ist er mit Kollegin Adria Arjona (33) liiert. Im Mai machten die beiden ihre Beziehung mit einem verliebten Schnappschuss offiziell, Anfang 2025 zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Davor war Momoa sieben Jahre mit Lisa Bonet (57) verheiratet. Mit ihr hat er zwei Kinder: Tochter Lola Iolani (18) und Sohn Nakoa-Wolf (16).