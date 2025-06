Die Schauspielerin erklärte in einem Gespräch, dass diese Szenen dazu gehören.

Gillian Andersons neuer Film, "The Salt Path", enthält einige pikante Szenen mit Co-Star Jason Isaaks.

Die 56 Jahre alte Schauspielerin sagte über diese Szenen gegenüber der Sun: „Das ist etwas, was man als Schauspielerin einfach erwartet. Das ist Teil dessen, was man tut." Aber besondere Freude macht es ihr nicht: „Ich habe auch schon Sexszenen am ersten Arbeitstag gedreht, was zu keinem Zeitpunkt der Dreharbeiten eine Freude ist."

„Man wird also die ganze Zeit mit Sachen beworfen und zeigt einfach, was man bekommt. Und Jason macht es einem sehr leicht. Er ist sehr entgegenkommend, er ist sehr sympathisch." Das habe ihr geholfen: „Und wir haben das Gefühl, dass wir körperlich dieselbe Sprache sprechen - jedenfalls bis zum Ende."

Die Sun fragte nach, ob sie Sex in einem Zelt oder am Rücksitz eines Autos empfehlen könne: "Ja, warum nicht? Auch wenn es unkomfortabel oder eng ist - manchmal muss das Verlangen ausgelebt werden."