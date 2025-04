"Game of Thrones"-Star wird zu Sarah Ferguson

Natalie Dormer spielt Sarah Ferguson in düsterem ITV-Drama über das mörderische Kindermädchen

Das mit Spannung erwartete ITV-Drama "The Lady" nimmt die Geschichte von Jane Andrews unter die Lupe – der ehemaligen Garderobiere der Herzogin von York, Sarah Ferguson, die wegen des brutalen Mordes an ihrem Liebhaber verurteilt wurde. Die Dreharbeiten zu dieser neuen Serie haben bereits begonnen.

Zahlreiche Stars beim Dreh

In "The Lady" wird die Geschichte von Jane erzählt, die nach vielen Jahren als treue Mitarbeiterin der Herzogin ihren Job verlor und 2001 wegen des Mordes an ihrem Freund hinter Gittern landete. Die Rolle der Sarah Ferguson wird von "Game of Thrones"-Star Natalie Dormer übernommen, während BAFTA-Gewinnerin Mia McKenna-Bruce als Jane Andrews zu sehen sein wird. Ed Speleers, bekannt aus "Outlander", schlüpft in die Rolle von Thomas Cressman, Janes Ehemann.





Die Serie wird von einem talentierten Ensemble getragen, zu dem auch Philip Glenister (Life on Mars), Claire Skinner (Outnumbered), Laura Aikman (Gavin & Stacey), Ophelia Lovibond (W1A), Mark Stanley (Adolescence), Daniel Ryan (The Bay) und Sean Teale (Doctor Odyssey) gehören.

Dreharbeiten

Die Darsteller wurden bereits bei den Dreharbeiten in London gesichtet, wo sie in die Straßen der Hauptstadt einzutauchen schienen. Besonders auffällig waren die Schauspielerinnen Natalie und Mia, die in roten Anzügen in ihre Rollen als Herzogin und Kindermädchen schlüpften.