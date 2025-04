So sieht Wollowitz aus "The Big Bang Theory" nicht mehr aus

Der Schauspieler hat seinen Look über die Jahre stark verändert. Nerdig sieht er ganz und gar nicht mehr aus.

Seinen internationalen Ruhm verdankt er der Serie „The Big Bang Theory“, wo er durch seine Rolle des Wissenschaftsenthusiasten Howard Wolowitz bekannt wurde. Doch sechs Jahre nach dem Finale der Kultserie sieht Simon Helberg komplett verändert aus. Der 44-jährige Schauspieler, der für seine Kurzhaarfrisur und sein glatt rasiertes Gesicht bekannt ist, besuchte am Mittwoch die AMC Networks Upfront in New York und wurde dort fast nicht erkannt.

Hätten Sie Simon Helberg hier erkannt? © Getty Images ×

Mehr lesen:

Haarige Transformation

Simon hat seinen Look komplett verändert: Seine dunklen Locken wuchern über seinen Kopf und er trägt einen leicht ergrauten Vollbart. Außerdem entschied er sich für ein ausgefallenes Outfit: Er kombinierte einen hellblauen Jeansblazer mit einem senfgelben Hemd und einer braun gestreiften Krawatte.





Simon vervollständigte das Ensemble mit einer braunen Tweed-Hose und Wildleder-Slippern mit blauen Schnürsenkeln. Zu ihm gesellten sich auch seine Schauspielerkollegen Billy Magnussen, Nicholas Denton und Lucy Punch von Amandaland.