Große Sorge um MrBeast: Erfolgreichster YouTuber der Welt ist schwerkrank

Mit 366 Millionen Abonnenten ist Jimmy Donaldson, besser bekannt als "MrBeast", der erfolgreichste YouTuber der Welt. Seine spektakulären Videos und millionenschwere Giveaways haben ihn nicht nur berühmt, sondern auch zum Milliardär gemacht. Doch hinter dem Glanz verbirgt sich eine harte Realität.

In einem aktuellen Podcast spricht der Internetstar offen über die Schattenseiten seines Ruhms. In der Sendung "The Diary of a CEO" offenbarte MrBeast, dass er seit seiner Jugend mit der chronischen Darmerkrankung Morbus Crohn zu kämpfen hat. Diese Krankheit führt zu schweren Entzündungen im Verdauungstrakt und ist mit starken Schmerzen, Durchfall und extremem Gewichtsverlust verbunden.

„Ich ging acht-, neun-, zehnmal am Tag aufs Klo, ohne überhaupt Essen zu verdauen.“, so der YouTuber. Donaldson erlitt infolge der Erkrankung einen massiven Gewichtsverlust von mehr als 20 Kilo. Die ständige Entzündung führe zu starken Schmerzen, die er als "ständige Messerstiche in den Bauch" beschreibt. Um die Symptome in den Griff zu bekommen, muss der YouTube-Star starke Medikamente einnehmen, die jedoch eine gravierende Nebenwirkung haben: Sie schwächen sein Immunsystem erheblich.

© Getty ×

„Ich hatte sechsmal Covid, ich hatte Gürtelrose – ich werde ständig krank, weil mein Immunsystem im Grunde abgeschaltet ist.“, erklärt er im Gespräch. Der Kampf gegen die Krankheit macht ihn oft müde und ausgelaugt, was eine enorme Herausforderung für seine Arbeitsroutine darstellt. Trotzdem produziert er weiterhin Videos auf höchstem Niveau und baut sein Imperium weiter aus.

MrBeast: Ein Leben im Dauerstress

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme steht der YouTuber unter enormem Leistungsdruck. Seine aufwendigen Projekte, Reisen, Shows und Kooperationen rauben ihm sowohl körperlich als auch mental viel Kraft. In dem Podcast gibt er zu, dass sein Erfolg oft eine schwere Last ist: „Ich lebe ein Leben auf Sparflamme. Es gibt Tage, an denen ich aufwache und keine Energie habe – und das ist für jemanden, der so produktiv ist, sehr schwer zu akzeptieren.“ Sein Alltag besteht aus Dauerstress, was sich langfristig auch auf seine mentale Gesundheit auswirkt. Viele bewundern seinen Erfolg, doch kaum jemand weiß, welchen Preis er dafür zahlen muss.

© MrBeast/Youtube ×

MrBeast hat das erreicht, wovon viele nur träumen. Doch sein Beispiel zeigt, dass selbst Millionen von Followern und gigantische Einnahmen nicht automatisch ein glückliches Leben bedeuten. Sein körperlicher und mentaler Kampf wirft eine zentrale Frage auf: Wie viel ist Erfolg wirklich wert?