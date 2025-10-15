Alles zu oe24VIP
Erling Haaland
© Instagram

Schräges Outfit

Haaland-Hammer: Kicker-Star im "Opa-Look" um 30.000 Euro

15.10.25, 15:25
Nachdem er in der WM-Qualifikation drei Tore gegen Israel erzielte, gönnte sich Erling Haaland einen Marbella-Trip und zeigte - für sein junges Alter - ungewohnte Eleganz

Nachdem er in der WM-Qualifikation drei Tore zum 5:0 gegen Israel beisteuerte, durfte Erling Haaland die norwegische Nationalmannschaft früher verlassen und nutzte die Zeit für einen Ausflug nach Marbella. Dort präsentierte er einen völlig neuen Stil.

Erling Haaland

Erling Haaland

© Instagram
 

Retro-Look und Accessoires

Fans staunten: Statt als Tor-Gigant zeigte sich Haaland im karierten Hemd, grünem Strickpullunder, Krawatte und kakifarbenen Cargohosen. Schiebermütze und Nickelbrille ergänzten den Look, die Sneaker blieben sportlich.

Luxus-Tasche im Fokus

Besonderer Hingucker: eine Hermès-Tasche Größe 40, Modell Birkin HAC mit Retourne-Naht und Palladium-Hardware, aus Leder-Canvas-Mix, rund 30.000 Euro wert. Auch seine Freundin Isabel Haugseng Johansen besitzt exklusive Hermès-Modelle, zuletzt eine Birkin 25 in Himalaya-Farbgebung aus Niloticus-Krokodilleder für 380.000 Euro.

Fashion-Herz von Haaland

Fans wissen: Haaland hat ein Herz für Mode. Bisher waren seine Outfits praktisch: Jogginganzüge, Sneaker, Caps oder einfache Hemd-Hosen-Kombis. Der britische Retro-Look sorgte für Überraschung und Kommentare wie: „Ich glaube, ich sehe meinen Geografielehrer“ oder „Er sollte Vorträge über das Schießen von Toren halten.“

Haaland
© Getty

Die Fans sind sich einig: Erling Haaland kann einfach alles tragen – vom Spielfeld bis zum Luxus-Opa-Look in Marbella.

