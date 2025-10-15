Haaland-Hammer: Kicker-Star im "Opa-Look" um 30.000 Euro

Nachdem er in der WM-Qualifikation drei Tore gegen Israel erzielte, gönnte sich Erling Haaland einen Marbella-Trip und zeigte - für sein junges Alter - ungewohnte Eleganz

Nachdem er in der WM-Qualifikation drei Tore zum 5:0 gegen Israel beisteuerte, durfte Erling Haaland die norwegische Nationalmannschaft früher verlassen und nutzte die Zeit für einen Ausflug nach Marbella. Dort präsentierte er einen völlig neuen Stil.

Erling Haaland © Instagram

Retro-Look und Accessoires

Fans staunten: Statt als Tor-Gigant zeigte sich Haaland im karierten Hemd, grünem Strickpullunder, Krawatte und kakifarbenen Cargohosen. Schiebermütze und Nickelbrille ergänzten den Look, die Sneaker blieben sportlich.

Luxus-Tasche im Fokus

Besonderer Hingucker: eine Hermès-Tasche Größe 40, Modell Birkin HAC mit Retourne-Naht und Palladium-Hardware, aus Leder-Canvas-Mix, rund 30.000 Euro wert. Auch seine Freundin Isabel Haugseng Johansen besitzt exklusive Hermès-Modelle, zuletzt eine Birkin 25 in Himalaya-Farbgebung aus Niloticus-Krokodilleder für 380.000 Euro.

Fashion-Herz von Haaland

Fans wissen: Haaland hat ein Herz für Mode. Bisher waren seine Outfits praktisch: Jogginganzüge, Sneaker, Caps oder einfache Hemd-Hosen-Kombis. Der britische Retro-Look sorgte für Überraschung und Kommentare wie: „Ich glaube, ich sehe meinen Geografielehrer“ oder „Er sollte Vorträge über das Schießen von Toren halten.“

© Getty

Die Fans sind sich einig: Erling Haaland kann einfach alles tragen – vom Spielfeld bis zum Luxus-Opa-Look in Marbella.