Fernanda Brandao, Cathy Hummels, Orlando Bloom und Co. zeigen sich unbekleidet!

So wie die Natur sie schuf! Stars setzen in diesem Sommer auf nahtlose Bräune wie es scheint! In den Sozialen Netzwerden zeigen sie sich dann in natürlichen Posen, einfach ohne... Gewand!

Brandao: Neues Leben in Schweden

Moderatorin Fernanda Brandao ist nach Schweden gezogen und scheint die Natur dort sehr zu genießen. In einem See planscht die gebürtige Brasilianerin und hat dabei ihre Oberweite nur mit ihrer langen Mähne bedeckt! "Wild & free" schreibt sie zu dem Schnappschuss.

Cathy Hummels: Schattiges Plätzchen

Nach der Trennung von ihrem Mats urlaubte die Moderatorin erst einmal ein paar Tage in Kroatien. Dabei hat sie einen schau-her-was-die-nicht-mehr-gehört-Schnappschuss gemacht.

Bloom: Planschen im See

Dass Orlando Bloom einen Hang zum FKK hat, wissen wir, seitdem er vor Jahren nackt beim Paddel erwischt wurde und er uns dabei alles zeigte. Er nimmt die Paparazzi-Bilder von damals locker und stellt eine neue Version auf seinen Insatgram-Account. Lustiger Kerl!

Klum: Nackedei auf Jacht

Unternehmerin Heidi Klum liebt es, nackt zu sein. Das bekommen wir auch immer in ihren sozialen Kanälen mit. Auch dieses Jahr wieder!

Aurora Ramazzotti: Ganz natürlich

Michelle Hunzikers hübsche Tochter Aurora entspannt ganz ohne allem in einem Jacuzzi.