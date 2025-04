Herzzerreißend: Polizei zeigt Videos aus Hackman-Villa

Hündin Zinna wachte auch im Tod noch über ihr Frauchen. Die Bilder der Polizei sorgen für große Emotionen.

Die Ermittlungen rund um den Tod von Schauspieler Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa werfen ein düsteres Licht auf die Lebensumstände des Paares in den letzten Wochen. Gesundheitsbehörden stellten auf dem Anwesen der beiden in Santa Fe, New Mexico, einen deutlichen Nagetierbefall fest – in Nebengebäuden und Garagen wurden sowohl Spuren als auch lebende Tiere, darunter Ratten, entdeckt.

Verwahrlostes Zuhause

Am Dienstag veröffentlichte die Polizei ein Video, das im Februar mit einer Bodycam aufgenommen wurde. Es zeigt Szenen aus der Villa Hackmans, als Einsatzkräfte das Anwesen erstmals betraten. Die Aufnahmen dokumentieren einen stark unordentlichen Zustand: Das Badezimmer, in dem Arakawas Leichnam gefunden wurde, ist überfüllt mit Kosmetika, Kleidungsstücken, Medikamenten und Müll. Auf dem Boden liegen Teppiche und Decken, Schubladen quellen über mit Alltagsgegenständen.

Hackmans Haus war in einem verwahrlosten Zustand. © APA/Santa Fe County Sheriff via AP ×

Auch in anderen Räumen zeigt sich ein Bild von Verwahrlosung. In einem offenbar als Kleiderschrank genutzten Zimmer sind Kleidungsstücke gestapelt, in Regalen türmen sich Unterlagen und Magazine. Die Küche wirkt etwas geordneter, dennoch sind auch dort zahlreiche Gegenstände auf den Arbeitsflächen verteilt. Aufgrund des chaotischen Zustands prüften die Beamten zunächst, ob eine Kohlenmonoxidvergiftung vorliegen könnte – ein entsprechender Verdacht bestätigte sich jedoch nicht.

Todesursachen bestätigt – Virusinfektion und Herzversagen

Wie die Ermittlungen ergaben, verstarb Betsy Arakawa im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Hantavirus-Infektion. Der Erreger, der über Ausscheidungen von infizierten Nagetieren verbreitet wird, kann schwere Lungenerkrankungen auslösen. Arakawa dürfte sich auf dem eigenen Anwesen infiziert haben. Die Gesundheitsbehörde beschrieb das Grundstück laut dem Promiportal TMZ als eine „Brutstätte“ für das Virus.

Gene Hackman, der an Alzheimer erkrankt war, überlebte seine Ehefrau um etwa eine Woche. Der zweifache Oscarpreisträger starb schließlich an Herzversagen. Laut forensischem Bericht registrierte sein Herzschrittmacher am 18. Februar den letzten Herzschlag.

Privatbeerdigung in Santa Fe – Trauer um die Hunde des Paares

Die gemeinsame Trauerfeier für Hackman und Arakawa fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Santa Fe statt. Anwesend waren Hackmans Kinder Christopher, Elizabeth und Leslie.

Ein besonders ergreifendes Detail aus dem Polizeivideo zeigt einen der Hunde des Ehepaars, der neben Arakawas Leichnam sitzt. „Er bewacht sie“, kommentiert einer der Beamten. Zwei Hunde überlebten, eine Hündin – die zwölfjährige Australian-Kelpie-Mischung „Zinna“ – wurde tot in einer Hundebox aufgefunden. Laut Obduktion starb das Tier an Dehydrierung und Hunger.

Die tragischen Ereignisse werfen viele Fragen auf – nicht nur zu den gesundheitlichen Umständen, sondern auch zum Zustand des einstigen Filmstars und seines Umfelds. Die Untersuchungen der Behörden dauern an.