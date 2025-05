Hollywood trauert: "Mörderpuppe Chucky" stirbt mit 61 Jahren

Hollywood trauert um einen ganz Großen im kleinen Körper: Ed Gale, bekannt als der Mann hinter der Mörderpuppe Chucky, ist im Alter von 61 Jahren in Los Angeles gestorben. Die traurige Nachricht überbrachte seine Nichte Kayse Gale via Facebook. Eine genaue Todesursache wurde nicht genannt

Ed Gale war mehr als nur ein Darsteller der Horrorikone – er war ein echter Charakterkopf Hollywoods. Trotz seiner Kleinwüchsigkeit überzeugte er mit großer Präsenz und spielte in über 130 Film- und TV-Produktionen mit. Seinen Durchbruch feierte er 1986 mit dem Marvel-Film „Howard – Ein tierischer Held“, produziert von George Lucas. Auch wenn der Streifen an den Kinokassen floppte, entwickelte er sich zum Kultfilm. In einem Interview erinnerte sich Gale: „Ich war sehr aufgeregt, die Rolle zu bekommen“, auch wenn er damals noch nicht wusste, dass es sich bei Howard um eine Marvel-Figur handelte.

Ed Gale © Getty ×

Unsterblich machte ihn schließlich seine Rolle als Chucky in „Chucky – Die Mörderpuppe“ (1988) und deren Fortsetzungen. Er verkörperte die unheimliche Puppe physisch, bevor die Figur zunehmend digital animiert wurde. Neben dem Horror-Genre war Gale auch in Komödien wie „Spaceballs“ (1987), dem Abenteuerfilm „Das Dschungelbuch“ (1994) und der Tragikomödie „O Brother, Where Art Thou?“ (2000) zu sehen.

Ed Gale © Hersteller

Auch im Fernsehen war er präsent: Mit Auftritten in Serien wie „Baywatch“, „Sabrina – Total verhext!“ oder „My Name is Earl“ blieb er einem breiten Publikum im Gedächtnis. Privat war Gale vor allem eines: ein „lustiger Onkel“, der seine Begeisterung für die Filmwelt mit seiner Familie teilte. Seine Nichte beschrieb ihn als „herzlich, kreativ und voller Lebensfreude“.