Hollywoodstar Alec Baldwin beschimpft Kellnerin

Am roten Teppich der 2023 PEN America Spring Literary Gala lächelte Hollywoodstar Alec Baldwin (65) gemeinsam mit seiner Frau Hilara (39) freundlich in die Kamera. Doch hinter den Kulissen soll es zu einem ordentlichen Knall gekommen sein.

Ein Insider verrät gegenüber "Page Six", wie eine Kellnerin einen nicht ganz so angenehme Erfahrung mit dem Schauspieler Alec Baldwin gemacht haben soll. Demnach soll sich Baldwin bei der Gala mit jemandem unterhalten und sich dafür von seinem Stuhl erhoben haben. Dabei soll er den Weg für eine Bedienung blockiert haben, die gerade Essen an den Tisch des Hollywoodstars brachte.

Schließlich schaffte es die Kellnerin vorbei und „begann, die Teller auf den Tisch zu stellen", so der Insider. „Ich schätze, das hat ihm nicht gefallen, dass sie das getan hat, während er noch dort stand." Denn plötzlich soll Baldwin die Frau übel beschimpft haben. Die Kellnerin soll sich an ihre Kollegen gewandt haben: „Ich weiß nicht, warum er mich angeschrien hat." Der verbale Schlag des Hollywoodstars soll jedoch relativ unbemerkt geblieben sein. Seine Frau Hilara war dem Insider zufolge bei der hitzigen Debatte ebenso nicht anwesend.

Baldwin dürfte aktuell ziemlich unter Stress stehen, immerhin wurde erst vor ein paar Wochen verkündet, dass die Anklage wegen fahrlässiger Tötung am Set von "Rust" fallengelassen wird. Im Jahr 2021 erschoss Baldwin mit einer Requisiten-Waffe versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (†42). Mit dem Witwer der verstorbenen Kamerafrau einigte sich Baldwin außergerichtlich. Er kehrte ans Set zurück und beendete die Dreharbeiten.