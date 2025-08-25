Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Im Auftrag ihrer Majestät: 007-Comeback? Brosnan sendet klare Botschaft
© Getty

Hammer-Gerücht

Im Auftrag ihrer Majestät: 007-Comeback? Brosnan sendet klare Botschaft

25.08.25, 20:05
Teilen

Royal Flush für Bond-Fans: Der Kult-Agent der 90er bietet seine Dienste wieder an

Comeback-Kracher in der 007-Welt: Pierce Brosnan, Kult-Agent der Neunziger, bietet überraschend seine Rückkehr als James Bond an. Der 72-Jährige sagte in einem Interview mit "Radio Times", er wäre "ohne Zögern" dabei – wenn Team und Konzept stimmen. Für Fans wäre das der Nostalgie-Hammer, während die Produzenten weiter an Bond 26 arbeiten.

Pierce Brosnan
© getty

Geheime Mission: Wer wird der neue 007?

Was bedeutet das für die Zukunft? Offiziell ist die Neubesetzung weiterhin geheim. In der Gerüchteküche kursieren Namen wie Aaron Taylor-Johnson, James Norton, Harris Dickinson und Jacob Elordi. Produzentin Barbara Broccoli hatte betont, dass es um eine langfristige Vision für 007 geht – nicht nur um ein neues Gesicht.

Pierce Brosnan
© Getty

Pierce Brosnan
© getty

Lizenz zum Spekulieren: "Special Edition 007"?

Ein spezieller, einmaliger 007-Film außerhalb der Haupt-Filmreihe – quasi eine "Special Edition" mit Pierce Brosnan als Comeback-Star? Während parallel der neue junge Bond für die reguläre Zukunft gecastet wird, könnte Brosnan einen separaten "Veteran-007"-Film drehen, der im eigenen Universum spielt und pure Nostalgie für die 90er-Jahre-Fans bietet. Das wäre ein großes Marketing-Event, bei dem beide Generationen bedient werden: Die Brosnan-Liebhaber bekommen ihren Helden zurück, die Bond-Reihe kann trotzdem mit frischem Blut weitermachen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden