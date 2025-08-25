Im Auftrag ihrer Majestät: 007-Comeback? Brosnan sendet klare Botschaft

Royal Flush für Bond-Fans: Der Kult-Agent der 90er bietet seine Dienste wieder an

Comeback-Kracher in der 007-Welt: Pierce Brosnan, Kult-Agent der Neunziger, bietet überraschend seine Rückkehr als James Bond an. Der 72-Jährige sagte in einem Interview mit "Radio Times", er wäre "ohne Zögern" dabei – wenn Team und Konzept stimmen. Für Fans wäre das der Nostalgie-Hammer, während die Produzenten weiter an Bond 26 arbeiten.

Geheime Mission: Wer wird der neue 007?

Was bedeutet das für die Zukunft? Offiziell ist die Neubesetzung weiterhin geheim. In der Gerüchteküche kursieren Namen wie Aaron Taylor-Johnson, James Norton, Harris Dickinson und Jacob Elordi. Produzentin Barbara Broccoli hatte betont, dass es um eine langfristige Vision für 007 geht – nicht nur um ein neues Gesicht.

Lizenz zum Spekulieren: "Special Edition 007"?

Ein spezieller, einmaliger 007-Film außerhalb der Haupt-Filmreihe – quasi eine "Special Edition" mit Pierce Brosnan als Comeback-Star? Während parallel der neue junge Bond für die reguläre Zukunft gecastet wird, könnte Brosnan einen separaten "Veteran-007"-Film drehen, der im eigenen Universum spielt und pure Nostalgie für die 90er-Jahre-Fans bietet. Das wäre ein großes Marketing-Event, bei dem beide Generationen bedient werden: Die Brosnan-Liebhaber bekommen ihren Helden zurück, die Bond-Reihe kann trotzdem mit frischem Blut weitermachen.