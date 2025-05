Iron Maiden: Tourstart und Wien-Show mit Handyverbot

Die Band wünscht sich, dass die Menschen wieder mehr genießen, statt in den sozialen Netzwerken zu teilen. Am 17. Juli kommen die Metal-Legenden nach Wien.

Mit einem eindringlichen Appell an ihre Fans starten Iron Maiden am 27. Mai in Budapest ihre große Europa-Tour zum 50-jährigen Bandjubiläum – und machen dabei auch am 17. Juli im Ernst-Happel-Stadion in Wien Halt. Die britischen Metal-Legenden bitten darum, die Handys während der Konzerte möglichst stecken zu lassen – und stattdessen das Live-Erlebnis mit allen Sinnen zu genießen.

„Wir würden uns wünschen, dass die Fans die Show so erleben, wie sie es damals getan hätten, als viele dieser Songs in den 80ern erstmals auf die Bühne gebracht wurden“, heißt es von Seiten der Band. Filmen mit dem Handy oder Tablet soll – wenn überhaupt – nur in Maßen stattfinden.

© oeticket

Erlebnis ohne Handy

Iron-Maiden-Manager Rod Smallwood wird deutlich: „Wir wollen wirklich, dass die Fans den Moment miterleben – nicht durch ihre kleinen Bildschirme.“ Die unzähligen Smartphones im Publikum seien nicht nur störend für die Band auf der Bühne, sondern auch für andere Konzertgäste. „Die Handy-Besessenheit ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass sie für uns zu einer echten Ablenkung geworden ist“, so Smallwood weiter. Die Energie der Shows lebe vom direkten Draht zwischen Band und Publikum.

Die Tour führt Iron Maiden durch insgesamt 32 Städte in Europa, darunter auch mehrere Konzerte in Deutschland. Als Support mit dabei: die schwedische Metalband Avatar. Während die Shows in Zürich und Frankfurt bereits ausverkauft sind, gibt es für Wien noch Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

100 Prozent live

Für alle, die auf kompromisslos echte Live-Performance stehen, gibt es von Frontmann Bruce Dickinson ein klares Versprechen: Auch 2025 bleibt Iron Maiden „zu 100 Prozent live“. Playback oder Backingtracks – für die Metal-Veteranen ein No-Go. Kein „disneyfiziertes Iron Maiden“, wie Dickinson betont.

Zum Jubiläumsjahr kündigte die Band außerdem eine offizielle Dokumentation über ihre Karriere an. Der Film soll voraussichtlich im Herbst in die Kinos kommen – für all jene, die ihre Helden auch abseits der Bühne feiern wollen.

Fazit: Weniger Handy, mehr Headbangen – Iron Maiden setzen auf authentisches Konzertfeeling. Wer das Spektakel erleben will, sollte sich beeilen: Die Nachfrage ist groß – und die Band in Hochform.