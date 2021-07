Jennifer Lopez und Ben Affleck turteln ganz offen in den Hamptons.

Die beiden Superstars Jennifer Lopez und Ben Affleck stehen seit kurzem ganz offen zu ihrer neu entflammten Liebe. Die Sängerin und der Schauspieler zeigen sich nun oft in der Öffentlichkeit.

Zuerst Action mit den Kids

Am Independence-Day- Wochenende verbrachten Bennifer , wie die zwei liebevoll genannt werden von Fans und Presse zuerst einen lustigen Tag mit ihren Kids. Mit dabei J.Lo's Zwillinge Max und Emme, die aus der Beziehung mit Marc Anthony entstammen sowie Ben's Sohn Samuel, den er mit Exfrau Jennifer Garner hat. In einem Freizeitpark in Hollywood ging die Post ab, die ganze Partie samt Bodyguards hatte Spaß an Wasserrutschen, Hochschaubahnen und Co.

© Photo Press Service/www.pps.at Ben Affleck Jennifer Lopez in den Hamptons

J.Lo und Ben: Liebeswochenende in den Hamptons

Danach ging es für Jen und Ben zum romantischen Kurzurlaub an die amerikanische Ostküste. In den Hamptons genossen Bennifer ein bisschen gemeinsame Pärchenzeit. Jen und Ben gingen spazieren, feierten den 4. Juli ganz entspannt.