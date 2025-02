Jada & Will Smith: Ihr trauriges Ehe-Arrangement

Das Paar hatte in den letzten Jahren einige Themen zu bearbeiten.

Schauspieler Will Smith will wieder groß mitmischen in Hollywood! Er hat nun sein großes musikalisches Comeback (sein erstes Album seit 20 Jahren kommt bald!) mit einem Parodie-Video zu Matrix gestartet und erklärte: „Ich mag mein Leben im Moment wirklich.“

Abwärtsspirale

Das ist schon eine Überraschung, wenn man bedenkt, welche katastrophalen drei Jahre der ehemals "Fresh Prince" hinter sich hat. Seit der Schauspieler und Rapper bei der Oscar-Verleihung im März 2022 auf die Bühne sprang und dem Komiker Chris Rock eine Ohrfeige verpasste, scheinen sich sein Leben und seine Karriere in einer Abwärtsspirale zu befinden.

Will Smith mit den Kindern Willow, Jaden und Trevor ( Wills erster Sohn aus einer früheren Verbindung). © Getty Images ×

DAS lief nicht rund bei Will Smith

Seine Trennung von Ehefrau Jada Pinkett Smith wurde öffentlich ausgetragen, als die Schauspielerin zugab, einen anderen Mann zu treffen.

von Ehefrau Jada Pinkett Smith wurde öffentlich ausgetragen, als die Schauspielerin zugab, einen anderen Mann zu treffen. In der Zwischenzeit ist der Sklavenfilm Emancipation, für den er angeblich 28 Millionen Dollar erhalten hat, spurlos verschwunden.

ist der Sklavenfilm Emancipation, für den er angeblich 28 Millionen Dollar erhalten hat, spurlos verschwunden. Darüber hinaus verpasste er wegen des Debakels bei den Oscars einen Milliardenvertrag, und die Produktionsfirma Westbrook der Smiths war gezwungen, Mitarbeiter zu entlassen.

Warum keine Scheidung?

Doch am Chaotischsten soll es privat zugehen, wie verschiedene Quellen meinen. Denn Jada und Will sollen sich - obwohl sie sich freundschaftlich gut verstehen - scheiden lassen wollen: „Auf dem Papier sind sie immer noch zusammen, aber im Moment spricht man davon, dass es sich eher um eine geschäftliche Vereinbarung als um eine emotionale Verbindung handelt."

Verbunden in den Finanzen

Finanzielle Gründe stecken dahinter: „Die beiden Unternehmen, mit denen sie verbunden sind, dienen als Vehikel für den Großteil ihrer Geldmacherei, und es müsste höchstwahrscheinlich aufgeteilt oder völlig umgestaltet werden, wenn sie der Ehe ein offizielles Ende setzen würden."

Bereits seit 2016 sollen die beiden nicht mehr als Liebespaar leben, erklärte Jada 2023 in einem Interview. Warum sie sich trotzdem manchmal so inszenieren bei Auftritten und warum beide mitmachen? Das bleibt unklar.