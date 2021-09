James Bond lässt die Kritiker jubeln

Seit Dienstag ist die Welt wieder im Bond-Fieber: Kritker-Hymnen für "Keine Zeit zu sterben". Ab Donnerstag 0.07 Uhr läuft der Film des Jahres dann auch bei uns.

„Ein epischer Film“ (The Guardian), „Ein Meilenstein" (CNN), „Der emotionalste Bond“ (New York Post“) oder „Bond rettet nicht nur die Welt, sondern auch gleich die Kino-Branche“ (Deadline) – die Kritiken überschlagen sich über des 25.Bond Abenteuer Keine Zeit zu sterben.



Am Dienstag wurde das Craig Finale nach sieben Corona-bedingten Verschiebungen endlich in London aus der Taufe gehoben. Royale Weltpremiere in der Royal Albert Hall mit Daniel Craig als „rosaroter Panther“ und Herzogin Kate in goldener Pailletten-Robe. Dazu alle Film-Stars – von den Bond Girls Lea Seydoux und Ana de Armas über die neue Doppelagentin Lashana Lynch bis Bösewicht Rami Malek – und Vips wie Jason Momoa, Spice Girl Geri Horner, EURO-Kicker Harry Kane oder Tennis-Queen Emma Raducanu.

Sie sahen den Film des Jahres! 163 Minuten voll Action, Schmerz und Emotionen. Bond ist vorerst im Pension. Nach seinem Sieg über Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) in letzten Film Spectre hat er sich in Jamaika mit seiner großen Liebe Madeleine Swann (Léa Seydoux) zur Ruhe gesetzt. Doch dann bittet ihm CIA-Agent Felix Leiter (Jeffrey Wright) um Hilfe. Ein Wissenschaflter wurde vom verrückten Terrorist Lyutsifer Safin (Rami Malek) entführt und Bond soll helfen, ihn zu retten. Dafür geht er offenbar eine Allianz mit seinem Erzfeind Blofeld ein und mit der neuen Mi6-Agentin Nomi (Lashana Lynch). Die übernimmt seine legendäre Agentennummer 007. Dazu gibt es Baby-Alarm: Bond ist Papa der sechsjährigen Mathilde! Fast drei Stunden Hochspannung die mit einem Showdown auf der Schurken-Insel von Terrorist Safin endet.

Ab Donnerstag pünktlich 0.07 Uhr startet Keine Zeit zu sterben dann endlich auch in den heimischen Kinos: Mit bis zu 10 Vorstellungen pro Tag und Kino! Mit ÖSTERREICH sehen sie den neuen Bond als Erster. Auf oe24.at gibt es jetzt Tickets zu gewinnen.