Bekannte und Freunde hatten längere Zeit nichts von dem Paar gehört und alarmierten die Polizei.

Robin Kaye, preisgekrönte Musik-Supervisorin bei „American Idol“, und ihr Ehemann Thomas Deluca wurden tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden.

© Getty Images

Doppelmord

Wie TMZ berichtete, soll dass das Paar Opfer eines grausamen Doppelmordes geworden sein. Laut Strafverfolgungsbehörden wurden ihre Leichen am Montag im Haus in Encino entdeckt, nachdem LAPD-Beamte zur Kontrolle erschienen waren - Bekannte hatten einige tage nichts von dem Paar gehört. Blut an der Tür führte zu einem Fensterbruch, woraufhin sie mit möglichen Schussverletzungen tot erklärt wurden.

Mysteriös

TMZ-Quellen sagen, dass der Vorfall als Doppelmord untersucht wird. Ein mysteriöser Punkt ist, dass die Polizei bereits am Donnerstag zu dem Haus gerufen wurde ... ein nicht identifizierter Verdächtiger wurde gesehen, wie er versuchte, sich Zutritt zu verschaffen und möglicherweise mit einer Schusswaffe bewaffnet war. Nachbarn sagten, jemand habe eine Person gesehen, die über einen Zaun sprang, und die Polizei gerufen. Die Beamten reagierten, fanden aber keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen und durchsuchten das Grundstück, bevor sie es verließen. Es ist unklar, ob dieser Vorfall mit den Tötungsdelikten in Verbindung steht. Mittlerweile soll es eine Verhaftung gegeben haben.

Laut ihrer IMDb-Seite arbeitete Robin mindestens 15 Staffeln lang als Music Supervisor bei „Idol“ und gewann für ihre Arbeit bei der Show mehrere Guild of Music Supervisors Awards. Sie war auch als Music Supervisor bei „Lip Sync Battle“ und einer Reihe anderer Shows tätig.