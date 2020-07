Seit dem ersten Wahlkampfauftritt von Kanye West, der sich um das höchste Amt im US-Staat bewerben möchte, geht es auch privat rund bei ihm. Auf der Veranstaltung in North Carolina brach der Rapper in Tränen aus, als er von seiner Vergangenheit sprach. Er erzählte, dass sein Vater ihn habe abtreiben lassen wollen und er dasselbe mit seiner Tochter North vor hatte.

Kanye West: Twitter-Rundumschlag

Danach folgte eine wahre Posting-Flut auf seinem Twitter-Account. Der Rapper schrieb, Ehefrau Kim Kardashian wollte ihn zu einem Arzt bringen: "Kim versuchte nach Wyoming mit einem Arzt zu fliegen um mich einzusperren wie in dem Film 'Get Out' weil ich gestern geheult habe darüber dass ich meiner Tochter das Leben gerettet habe." Dann schrieb er über seine Schwiegermutter Kris Jenner, sie sei nicht mehr in der Nähe seiner Kinder erwünscht, weil alle versuchen würden ihn einsperren zu lassen. Kim soll wegen seiner Aussagen toben, so US-Medien.

Auch tags darauf kam es wieder zu einem Rundumschlag auf Twitter. Kanye schrieb in den neuen Kommentaren, er wolle sich bereits seit einem Jahr von Kim Kardashian scheiden lassen. Sie veröffentlkiche Statements ohne seine Zustimmung schreibt er. Zudem behauptet Kanye, recht zusammenhanglos, dass Michael Jackson ermordet worden sei. Mittlerweile sind viele der heiklen Tweets wieder gelöscht. Derzeit soll Kanye West sich auf einer seiner Ranches in Wyoming verbarrikadiert haben, aus Angst vor einer Zwangseinweisung.

© Twitter