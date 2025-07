Katherine Schwarzenegger: Therapie wegen Chris Pratts Sohn

Die Autorin verrät in ihrem Podcast, wie anspruchsvoll die Zeit nach der Verlobung mit dem Schauspieler für sie war.

Wenn Kinder Teil einer neuen Partnerschaft sind, gelten oft besondere Regeln – das weiß auch Katherine Schwarzenegger. Die 35-Jährige wollte nichts dem Zufall überlassen, als sie sich 2019 mit Schauspieler Chris Pratt (46) verlobte. Deshalb holte sie sich professionelle Unterstützung: Gleich zu Beginn ihrer Beziehung arbeitete sie mit einem Therapeuten, um sich bestmöglich auf ihre Rolle als Stiefmutter vorzubereiten.

„Das Allerwichtigste ist, sich einen Therapeuten oder Coach für Stiefeltern zu suchen. Das habe ich direkt nach unserer Verlobung gemacht – und es hat mir enorm geholfen, meine Rolle besser zu verstehen“, erzählt Katherine offen in ihrem Podcast „Parenting & You with Dr. Shefali“.

"Gesegnet"

Pratt hat aus seiner Ehe mit Schauspielerin Anna Faris (48), von der er sich 2017 trennte, einen zwölfjährigen Sohn namens Jack. Gemeinsam kümmern sich Anna und Chris bis heute liebevoll um ihr Kind. Auch Katherine liegt das Wohl ihres Stiefsohns am Herzen. „Ich fühle mich gesegnet, dass wir es so gut schaffen“, betont die Tochter von Hollywood-Ikone Arnold Schwarzenegger (77).

Die Anfangszeit in ihrer Patchwork-Familie sei allerdings eine Herausforderung gewesen, räumt sie ein: „Es ist viel Arbeit, aber es funktioniert, wenn alle wirklich bereit sind, sich einzubringen. Natürlich spielt auch das eigene Ego eine Rolle – aber ich muss mir immer wieder sagen: Es geht hier nicht um mich, sondern ums Kind.“

Mittlerweile scheint das Familienleben der Pratts bestens eingespielt zu sein. Nach der Hochzeit 2019 bekam das Paar drei gemeinsame Kinder, die sich sicher über ihren großen Stiefbruder freuen dürfen.