Keine Nackt-Tänze mehr: SO plant Britney Spears ihr Comeback

Pop-Ikone Britney Spears (43) startet ein neues Kapitel: Die Sängerin bringt bald ihre erste eigene Schmuckkollektion unter dem Namen „B Tiny“ auf den Markt. Am Dienstag hat ihr Team die Marke offiziell beim US-Patent- und Markenamt angemeldet. Der Antrag befindet sich nun in der Prüfphase

Obwohl es noch kein genaues Launch-Datum gibt, sollen die ersten Schmuckstücke schon bald erhältlich sein. Besonders bemerkenswert: Britney Spears ist selbst tief in den kreativen Designprozess involviert. Die Kollektion soll zarte, individuelle und auffallend einzigartige Stücke umfassen – ganz im Stil der Künstlerin.

Ihre Geschichte wollte Britney Spears nun endlich erzählen. Ihre Biografie ist letzte Woche in 17 Sprachen weltweit erschienen und dürfte ein Bestseller werden. © Getty Images ×

Bereits im November 2024 hatte Spears auf Instagram angekündigt: „Meine erste Schmucklinie kommt bald! Zarte, extrem unterschiedliche und einzigartige Stücke! Ich bin so aufgeregt!“ Dazu zeigte sie ein erstes Modell – ein filigranes Goldarmband mit türkisfarbenen Steinen.

Mit „B Tiny“ will Britney nicht nur ihrer Kreativität freien Lauf lassen, sondern sich auch wieder auf ein professionelles Projekt konzentrieren. In den letzten Monaten war sie vor allem durch irritierende Instagram-Clips aufgefallen, in denen sie tanzend, singend und teils entblößt zu sehen war.

© Instagram

Jetzt soll die Schmuckkollektion ein Statement setzen – für Stil, Eleganz und künstlerische Eigenständigkeit. Der Markenschutz soll verhindern, dass Nachahmer sich den Namen sichern, bevor Spears ihre Kollektion offiziell veröffentlicht.