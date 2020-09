Kim Kardashian macht jetzt Shapewear für Schwangere

Von Anfang an war Kims Shapewear regelmäßig ausverkauft. Vor allem die diversen Farben und Schnitte kamen bei den Käuferinnen gut an. Ihre neue Linie für Schwangere, kommt bei ihren Fans aber nicht so gut an. Nachdem sie auf Instagram ein Foto von sechs schwangeren Frauen in "Skims"-Shapewear postete - UserInnen kritisieren, dass das Baby unnötig eingequetscht werden könnte oder warum Frauen ihren Babybauch kaschieren wollen würden.

Prombt meldet sich die Designerin via Instagram und Twitter zu Wort. Die Wäsche solle nicht kaschieren sondern den Bauch während der Schwangerschaft unterstützen. Dazu verwendet sie in der Bauchregion ein leichtes und dünneres Material. Auch Model-Freundin Chrissy Teigen trägt ausschließlich Kims Schwangerschafts-Shapewear.

The belly part doesn’t slim your belly, it’s actually sheer and a thinner layered material compared to the rest of the garment. It provides support to help with the uncomfortable weight being carried in your stomach which affects your lower back -