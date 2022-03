Klum postet sexy Fotos: "Was in Vegas passiert ..."

Das deutsche Supermodel macht gerade mit Ehemann Tom Kaulitz und ihrem Schwager Bill einen Road Trip nach Las Vegas.

USA. "Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas", heißt es in der berühmten Redewendung. Das deutsche Supermodel Heidi Klum (48) spielte mit ihrem Posting auf den Spruch an und postet sexy Fotos von sich dazu. Zu sehen ist die 48-Jährige nur in BH und Strümpfen mit dem Blick aus einem großen Hotel-Fenster gerichtet.

Heidi, Tom und Bill brachen für ein Konzert des bekannten DJs Tiesto nach "Sin City" auf. Das Model postete Videos vom Tiesto-Auftritt – zuvor machte sie bereits Instagram-Einträge zu ihrem Road Trip nach Las Vegas.

Das Trio brach vor zwei Tagen nach Las Vegas auf. Heidi Klum dokumentierte den Road Trip und ließ ihre Fans daran teilhaben.

Die Reisegruppe machte auch bei der berühmten Kunst-Installation "Seven Magic Mountains" südlich von Las Vegas halt. Später machte sie Fotos von sich, Tom und Bill bei Slot-Maschinen in einem Casino, bevor das Party-Trio zum Tiesto-Konzert aufbrach.

© Instagram/@heidiklum

Heidi, Tom und Bill versuchen ihr Glück an einer Slot-Maschine.