Kranke Celine Dion: Bewegender Grammy-Auftritt & ein Shitstorm

Die Ikone überreichte dem Superstar einen Preis.

Die am "Stiff Persons Syndorm" erkrankte Sängerin Céline Dion kam zu den diesjährigen Grammys, um Taylor Swift den Preis für das beste Album des Jahres zu überreichen. Zuvor wurde die Ikone auch auf der Bühne geehrt.

Pop-Superstar Taylor Swift hat damit Geschichte geschrieben. Mit "Midnights" gewann die 34-Jährige am Sonntagabend in Los Angeles in der Hauptkategorie nach den Auszeichnungen für "Fearless", "1989" und "Folklore" zum vierten Mal. Swift ließ damit Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder hinter sich, die je dreimal in der Kategorie ausgezeichnet wurden.

© Getty Images ×

Darum Shitstorm

Dion betrat die große Bühne mit ein bisschen Unterstützung, wirkte dann aber glücklich und strahlend. Sie überreichte den Grammy an Swift, was im Nachhinein einen kleinen Shitstorm im Netz auslöste. Swift habe sich bei Dion zu wenig bedankt, habe sich gleich die Trophäe gekrallt hieß es.

© Getty Images ×

Chronisch krank

Backstage wollten die Sängerinnen das mit einem gemeinsamen Kuschelfoto dann entschärfen. Céline Dion leidet seit einiger Zeit an einer chronischen Erkrankung, die mit schweren Muskelkrämpfen einhergeht. Sie kann darum nicht mehr performen wie zuvor.