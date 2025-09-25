Alles zu oe24VIP
William Shatner als "Captain Kirk"
© Hersteller

William Shatner

Krankenhaus, Todesmeldung und Entwarnung – so reagiert die Star-Trek-Legende

25.09.25, 20:24
Teilen

William Shatner beruhigt seine Fans: Nach Berichten über eine Einlieferung ins Krankenhaus meldet sich die „Star Trek“-Legende selbst zu Wort – und zwar mit Humor

Am Mittwoch war William Shatner laut US-Medien in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatte der 94-Jährige in seinem Zuhause in Los Angeles Probleme mit dem Blutzuckerspiegel. Sein Agent erklärte, dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt habe und Shatner mittlerweile wieder zu Hause sei.

Am Donnerstag, 25. September, meldete sich Shatner über soziale Medien selbst zu den Meldungen. Auf Instagram veröffentlichte er ein Meme mit dem Text: "Die Gerüchte über mein Ableben wurden stark übertrieben". Dazu kommentierte er scherzhaft, er habe "zu viel gegessen".

Dank an die Fans

William Shatner

William Shatner

© Getty

Shatner schrieb außerdem: „Ich danke euch allen für eure Fürsorge, aber mir geht es einwandfrei.“ Gleichzeitig warnte er seine Follower vor „Boulevardpresse und KI“. Trotz seines Alters tritt Shatner weiterhin regelmäßig öffentlich auf und arbeitet an neuen Projekten. Für 2026 ist laut Branchenportal "Deadline" die Produktion der Dramedy "Family Tree" mit ihm geplant.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

