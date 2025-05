Sänger von Kult-Band stirbt bei tragischem Auto-Crash

Michael Sumler, bekannt als "Chicago Mike" und langjähriges Mitglied der legendären Funk- und R&B-Band Kool & the Gang, ist im Alter von 71 Jahren bei einem Autounfall in Cobb County, Georgia, verstorben.

Der Unfall ereignete sich am späten Samstagabend auf dem Veterans Memorial Highway in Mableton. Sumler war allein unterwegs, als sein Fahrzeug mit einem anderen kollidierte. Er wurde noch am Unfallort für tot erklärt.

Sumler trat 1985 der Band bei und war über drei Jahrzehnte hinweg als Sänger und "Hype-Man" bekannt, der das Publikum mit seiner Energie begeisterte. Neben seiner Bühnenpräsenz engagierte er sich auch als Mentor für junge Musiker und förderte deren Entwicklung in der Musikindustrie.

Tiefe Trauer

Robert "Kool" Bell, Gründungsmitglied und Bassist der Band, äußerte sich tief betroffen über den Verlust: "Wir haben einen weiteren Bruder verloren, und die Bühne wird ohne Mike nicht mehr dieselbe sein."

Die Stadt Mableton und Bürgermeister Michael Owens drückten ebenfalls ihre Anteilnahme aus und würdigten Sumlers Beitrag zur Musik- und Unterhaltungsszene.

ool & the Gang, gegründet 1969, wurde 2024 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und plante eine internationale Sommertournee.