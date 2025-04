Liz Hurley und Billy Ray Cyrus: Ist diese Liebe echt?

Nicht einmal die Freunde des vermeintlichen Paares sind sich sicher, ob die Beziehung echt ist.

Wie man so schön sagt: Wo die Liebe hinfällt! Ein Spruch, der auf Elizabeth Hurley (59) und Billy Ray Cyrus (63) derzeit wohl wie die Faust aufs Auge passt. Pünktlich zu Ostern machten die beiden ihre Beziehung öffentlich – und seither fragen sich viele: Ist das tatsächlich ernst gemeint?

Was läuft da wirklich?

Wie die US-Plattform "PageSix" berichtet, kommen nun erste Stimmen aus dem Umfeld der Schauspielerin und des Countrysängers zu Wort. Und die klingen – gelinde gesagt – eher zurückhaltend. „Sie hat lange auf die große Liebe gewartet. Ich glaube, das Cowboy-Ding gefällt ihr irgendwie“, wird eine Vertraute von Hurley zitiert. Euphorie klingt anders – besonders wenn es um die Beziehung der eigenen Freundin geht.

"Total verrückt"

Auch in ihrem Freundeskreis soll die Verwunderung groß sein. „Viele halten das Ganze für einen Scherz – oder einfach für total verrückt“, meint ein Insider. Offen aussprechen will das allerdings niemand gegenüber Liz selbst. Sogar ihr langjähriger Freund, Pop-Ikone Elton John (78), soll etwas ratlos sein. „Elton versteht die Beziehung vielleicht nicht ganz und ist ein bisserl verwirrt – aber er bleibt Liz gegenüber trotzdem loyal“, heißt es aus seinem Umfeld.





Die Liaison sorgt also auch im engsten Kreis für Gesprächsstoff – und nicht nur für Begeisterung. Aber es gibt auch Stimmen, die das Paar verteidigen: „Das ist kein Scherz, das ist echt“, meint eine andere Quelle. Elizabeth sei bekannt dafür, ehrlich zu sein. Ein gemeinsames Foto auf Instagram, das die beiden turtelnd zeigt, soll das belegen. „Sie wirkt richtig glücklich! Die Leute sind heutzutage einfach schnell boshaft."

Ein Set-Flirt mit Happy End?

Die beiden kennen einander übrigens nicht erst seit kurzem: Bereits 2022 standen sie gemeinsam für die Komödie Christmas in Paradise vor der Kamera. Was dort mit Neckereien und Schmäh am Set begonnen hat, dürfte sich über die Monate hinweg zur ernsten Romanze entwickelt haben.

Ob sie es schaffen, den kritischen Stimmen zu trotzen? Fest steht: Liz und Billy Ray zeigen sich demonstrativ verliebt – und lassen sich von niemandem dreinreden.