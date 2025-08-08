Luxus-Fail in Istanbul: Chanel verwehrt Jennifer Lopez den Eintritt

Die Pop-Diva staunte nicht schlecht, als sie in Istanbul vom Chanel-Store abgewiesen wurde. So reagierte sie auf die Einlass-Sperre.

Ein geplanter Luxus-Bummel durch Istanbul nahm für Jennifer Lopez (56) eine unerwartete Wendung: Die Sängerin wollte in die Chanel-Boutique – doch dort wurde ihr der Eintritt verweigert. Der Sicherheitsdienst erklärte, der Store sei aktuell zu voll. Eine Sonderbehandlung für den internationalen Superstar? Fehlanzeige.

J.Lo nahm die Situation jedoch gelassen. Wie die türkische Plattform Türkiye Today berichtet, reagierte sie lediglich mit einem entspannten: „Okay, kein Problem“ – und spazierte weiter. Später sollen die Boutique-Mitarbeiter zwar versucht haben, die Sängerin zurückzuholen, doch da war sie bereits zu den Designerstores von Céline und Beymen weitergezogen.

56. Geburtstag

Nur einen Tag später trat Lopez im Rahmen ihrer „Up All Night: Live in 2025“-Tour beim Istanbul Festival im Yenikapi Festival Park auf. Zuvor hatte sie bereits ein exklusives Konzert im Luxushotel „Regnum Carya“ in Antalya gegeben – ausgerechnet an ihrem 56. Geburtstag. Shopping-Enttäuschung hin oder her: Ihre Fans in der Türkei feierten sie trotzdem frenetisch.