Macaulay Culkin ist Vater geworden

Kaum zu glauben: Macaulay Culkin ist inzwischen selbst schon 40 Jahre alt - und Vater geworden!

In unseren Köpfen ist Macaulay Culkin noch immer "Kevin" - doch mittlerweile ist der Hollywood-Star erwachsen und selbst Vater geworden. Wie die US-Website "Esquire.com" berichtet, brachte seine Freundin, Brenda Song, am Montag in Los Angeles ein gesundes Mädchen zu Welt. Macaulay und Brenda hatten sich am Set bei einem Dreh kennengelernt. Für die beiden ist es das erste Kind.

Durch seine Rolle in "Kevin - Allein zu Haus" wurde Macaulay Culkin weltweit bekannt.

Der Name des Babys, Dakota Song Culkin, ist eine rührende Hommage an die Schwester des Hollywood-Stars, Dakota (†39), die vor acht Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben kam.