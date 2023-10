Matthew Perry (†54): Auffällige Erschöpfung vor seinem Tod

Der plötzliche Tod von Hollywood-Star Matthew Perry hat Hollywood schwer getroffen. Nun kommen neue Informationen über seine letzten Stunden ans Licht, nachdem zuvor von Medikamentenfunden in seinem Haus berichtet wurde.

Die Trauer um einen der strahlendsten Stars Hollywoods hält an. Am vergangenen Samstag verstarb Matthew Perry unter mysteriösen Umständen in seinem Anwesen in Los Angeles. Der Darsteller aus "Friends" wurde leblos in seinem Whirlpool aufgefunden – die genaue Todesursache ist noch ungeklärt.

Gerüchte über Drogenmissbrauch, an dem Perry viele Jahre gelitten hatte, konnten bisher nicht bestätigt werden. Es wurden jedoch verschreibungspflichtige Medikamente in seinem Besitz gefunden.

Inzwischen gelangen weitere Details über die letzten Stunden von Perry an die Öffentlichkeit. So soll der "Friends"-Star am Morgen seines Todes noch Sport mit einer Freundin getrieben haben.

Freundin erlebte Perry ungewöhnlich müde

TV-Moderator Billy Bush (52) teilte in seiner Instagram-Story mit, dass Perry zusammen mit einer nicht namentlich genannten Freundin eine Runde Pickleball, eine Art Tennis, gespielt habe. Die Freundin stehe angesichts von Perrys Tod unter Schock. Jedoch habe sie Bush erzählt, dass der Hollywood-Star an diesem Tag müder als gewöhnlich gewirkt habe. Das Spiel dauerte etwa eine Stunde, danach sei Perry nach Hause gefahren.

Es scheint, dass Pickleball dem Schauspieler geholfen hat, nüchtern zu bleiben, wie sein Trainer gegenüber dem "People"-Magazin berichtete. Er habe sich kontinuierlich verbessert, und wenn ihm ein großartiger Schlag gelang, habe er tagelang darüber gesprochen. In seinem Country-Club habe sich Perry wohlgefühlt, jedoch scheinbar weniger zu Hause.

"Chandler" lebte erst seit kurzem im Haus

Dies könnte mit den laufenden Renovierungsarbeiten an seinem kürzlich bezogenen Anwesen zusammenhängen, wie ein Nachbar der britischen "Sun" mitteilte. Es sei oft sehr laut gewesen, und Perry sei darüber verärgert gewesen, weil die Renovierungen so lange gedauert hätten. Der Schauspieler habe kaum Zeit gehabt, seinen neuen Pool zu genießen.

© Getty Matthew Perry und Lisa Kudrow ×

Zusätzlich zu den Details über Perrys letzte Stunden berichten verschiedene Medien über eine mögliche Gästeliste für seine Beerdigung. Berichten zufolge wird seine "Friends"-Co-Darstellerin Lisa Kudrow (60) alias Phoebe definitiv kommen und sogar Perrys Hund Alfredo adoptieren.