Mega-Eklat: Kanye West (47) verkauft jetzt Hakenkreuz-Shirts

Der US-amerikanische Musiker Kanye West (47) hat erneut für Aufregung gesorgt.

Nach einer Reihe antisemitischer Äußerungen auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) präsentierte er nun ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz auf seiner Website.

Kanye West schockiert mit Hakenkreuz-T-Shirts

Am vergangenen Freitag veröffentlichte Kanye West auf X mehrere Beiträge mit antisemitischem Inhalt. Unter anderem erklärte er: "Ich bin ein Nazi" und "Ich liebe Hitler". Diese Aussagen stießen weltweit auf scharfe Kritik. In der Nacht zum Sonntag strahlte Kanye West während des Super Bowls einen selbst produzierten Werbespot aus. In dem 30-sekündigen Clip, den er mit seinem iPhone aufnahm, filmt er sich in einer Zahnarztpraxis und fordert die Zuschauer am Ende auf, seine Website Yeezy.com zu besuchen. Dort findet sich aktuell nur ein einziges Produkt: ein weißes T-Shirt mit einem schwarzen Hakenkreuz.

Reaktionen und Konsequenzen

Die Veröffentlichung des T-Shirts mit dem Hakenkreuz-Emblem löste weltweit Empörung aus. Bereits in der Vergangenheit hatte Kanye West mit ähnlichen Aktionen für Aufsehen gesorgt. So wurde er 2022 von mehreren Marken, darunter Adidas, aufgrund antisemitischer Äußerungen fallen gelassen.