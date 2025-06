MIt 62 Jahren: Tom Cruise landet feurigen Weltrekord

Der Hollywood-Star zeigt auf X, wie er 16 Mal mit einem brennenden Fallschirm abspringt und landet.

Hollywood-Star Tom Cruise hat sich einen weiteren Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde gesichert – und zwar mit einem Stunt, der seinem Ruf als kompromissloser Actiondarsteller einmal mehr gerecht wird. Für den achten Teil der „Mission: Impossible“-Reihe absolvierte der 62-Jährige insgesamt 16 Fallschirmsprünge mit brennendem Schirm – eine Leistung, die ihm nun offiziell den Weltrekord für „die meisten Sprünge mit einem brennenden Fallschirm“ eingebracht hat.

16 perfekte Sprünge

Die Szene stammt aus Mission: Impossible – The Final Reckoning, dem jüngsten und letzten Teil der langlebigen Agentenserie. Cruise sprang dabei wiederholt aus einem Helikopter, zündete während des Falls den mit Brennstoff präparierten Hauptschirm an – und landete sicher mithilfe eines Reservefallschirms. Die waghalsige Sequenz wurde insgesamt 16 Mal durchgeführt, um die perfekte Einstellung im Kasten zu haben.

Ein Video, veröffentlicht auf der Plattform X (ehemals Twitter), zeigt Cruise bei den Vorbereitungen mit seinem Team – ruhig, konzentriert, mit einem Anflug von Ironie: „Natürlich gehen wir kein Risiko ein“, meint er mit einem Grinsen. Danach folgt eine Montage der spektakulären Stunts: 16 Feuerbälle am Himmel, 16 makellose Landungen.

Craig Glenday, Chefredakteur von Guinness World Records, zeigte sich beeindruckt: „Tom spielt nicht nur Actionhelden – er ist einer. Seine Hingabe und Furchtlosigkeit verdienen höchste Anerkennung.“

Stuntprofi Cruise

Seit dem ersten „Mission: Impossible“-Film im Jahr 1996 ist Cruise als Agent Ethan Hunt im Einsatz – immer wieder mit körperlich anspruchsvollen Stunts, die er großteils selbst durchführt. Er fuhr in Paris gegen den Verkehr, hing an startenden Flugzeugen und erklomm den Burj Khalifa in Dubai. Der neue Film unter der Regie von Christopher McQuarrie feierte im Mai Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes und bildet den Abschluss einer Ära.

Der Abschied fällt dem Star offenbar nicht leicht – also wurde er mit einem Symbolbild der Extraklasse inszeniert: Ein Sprung ins Ungewisse, wortwörtlich in Flammen. Mission accomplished.