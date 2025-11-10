Nach 20 Jahren Funkstille: Pierce Brosnan trifft Sohn Christopher

Nach zwei Jahrzehnten Funkstille traf Pierce Brosnan erstmals wieder auf seinen Adoptivsohn Christopher – ein emotionales Wiedersehen in London.

Am Mittwoch, 5. November, wurde Pierce Brosnan (72) gemeinsam mit seinem Adoptivsohn Christopher (52) beim Verlassen eines Restaurants in Londons Stadtteil Notting Hill gesehen. Die Begegnung markiert das erste Wiedersehen nach rund 20 Jahren Funkstille. Im Restaurant Dorian’s traf sich der Schauspieler zu einem gemeinsamen Abendessen mit seinen Söhnen Christopher und Dylan (28). Beim Verlassen des Lokals wirkten alle drei sichtlich gelöst. Eine Quelle sagte dem britischen "Mirror": "Die Probleme von Pierce und Christopher sind hinlänglich bekannt. Aber es scheint, als hätten sie es geschafft, sie hinter sich zu lassen. Es war wirklich schön, sie zusammen zu sehen."

Christopher Brosnan, May Smith, Pierce Brosnan, Keely Shaye Smith, Charlotte Brosnan. © Getty

Jahre voller Probleme

Christopher kämpfte lange mit einer schweren Drogenabhängigkeit. Er konsumierte Kokain und Heroin und fiel nach einer Überdosis zeitweise ins Koma. Im Jahr 2005 sprach Brosnan im Playboy-Interview offen über den schmerzhaften Bruch: "Es ist schmerzhaft, weil man sich innerlich verschließt. Man bricht den Kontakt nie ganz ab, aber ich habe den Kontakt zu Christopher abgebrochen. Ich musste sagen: ‚Geh. Lebe dein Leben oder stirb.‘ Ich bete für ihn."

© Moviepix/Getty

Brosnan betonte damals zugleich seine Hoffnung: "Er hat alle in dieser Familie auf die Probe gestellt, aber niemanden mehr als sich selbst. Er weiß, wie er da rauskommt – er will es aber nicht."

Christopher arbeitete in der Vergangenheit als Regieassistent bei zwei Bond-Filmen seines Adoptivvaters, geriet jedoch mehrfach in Schwierigkeiten. 1997 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer zu drei Monaten Haft verurteilt, 1996 musste er eine Geldstrafe zahlen. Auch ein Hausverbot in einem Londoner Nachtclub und eine kurzzeitige Verhaftung wegen Diebstahls sorgten für Schlagzeilen. 2005 war er Teilnehmer der ersten Staffel von Love Island.

Zeichen der Zuneigung

Trotz des langen Kontaktabbruchs vergaß Pierce Brosnan seinen Sohn nie. 2022 erwähnte er ihn in einem emotionalen Vatertags-Posting auf Instagram: "Meine ewige Liebe gilt euch, meinen lieben Söhnen Paris, Dylan, Sean und Christopher. Vielen Dank für eure Liebe an diesem Vatertag."

Pierce Brosnan © Getty

Christopher ist der leibliche Sohn von Brosnans erster Ehefrau Cassandra Harris (1948–1991) und deren Ex-Mann Dermot. Brosnan adoptierte Christopher und seine Schwester Charlotte (1971–2013) nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1986. Beide litten unter schweren Schicksalsschlägen: Charlotte starb 2013 an Eierstockkrebs – derselben Krankheit, die auch ihre Mutter das Leben kostete.