Nach "Thor" kommt jetzt "Spider-Man"

Hollywood-Stars geben sich in Österreich die Klinke in die Hand.

Fußball-Fan. Nach Chris Hemsworth hat sich bereits der nächste Superstar in Österreich angesagt. Kein Geringerer als „Spider-Man“ Tom Holland wird morgen in Salzburg beim Champions-League-Match Red Bull Salzburg gegen Bayern München im Stadion mit dabei sein. Holland weilt zurzeit in Rom, wo er seinen neuen Blockbuster Uncharted promotet, der am 18. Februar in den Kinos startet.

Star-Rummel. Neben Holland haben sich zum Schlager-Spiel auch die Kicker-Legenden Luis Figo und Lothar Matthäus sowie die Chart-Stürmer Josh. und Chris Steger angesagt.

Hemsworth: Drehschluss für "Extraction 2"

Finale. Noch bis 18. Februar sind die Dreharbeiten für den Action-Blockbuster Extraction 2 mit Chris Hemsworth anberaumt. Dabei ist fraglich, ob der Superstar selbst noch Szenen in Wien dreahen muss. Schon am Sonntag war es nur mehr ein Stuntman, der Hemsworth bei Action-Szenen doubelte.