Paris Hilton postet entzückende Fotos mit ihrem Sohn

Paris Hilton (42) und ihr Ehemann Carter Reum (42) schweben im Babyglück.

Im Jänner gaben Reality-Star und Unternehmerin Paris Hilton und ihr Ehemann Carter Reum bekannt, dass sie Leihmutterschaft Eltern geworden sind. Mit dem Kind fühle sich ihr Leben so komplett an, schwärmte Hilton: "Ich liebe dieses Baby einfach so sehr." Ein Monat später zeigte die frischgebackene Mutter erste Fotos ihres Kindes Phoenix auf Instagram – mehr dazu HIER. Jetzt postete die stolze Mama eine Reihe neuer Bilder.

Auf den Schwarz-Weiß-Fotos hält sie Phoenix in den Armen. "Mein ganzes Herz", kommentiert sie selbst die Bilder und fügt den Hashtag "#MommyMonday" hinzu:

Der Name Phoenix stehe nicht nur für die Hauptstadt des US-Bundesstaates Arizona, sondern auch – nach dem mythischen Vogel, der aus seiner Asche neu aufersteht – für "Hoffnung, Wiedergeburt und Verwandlung", erklärte Hilton. Mit seinem zweiten Vornamen habe sie ihren Sohn nach ihrem Großvater Barron Hilton benannt, zu dem sie immer aufgeblickt habe.