Pitt & Aniston: Geheim-Date in der Stadt der Liebe

Das Ex-Paar bringt immer wieder Gerüchte um ein Liebes-Comeback auf

Seit der Trennung von Angelina Jolie (46) im Jahr 2019 sah man Hollywood-Feschak Brad Pitt (58) immer mit seiner Ex-Frau Jennifer Aniston. Glaubt man der französischen Closer, so haben die beiden gar den diesjährigen Valentinstag miteinander verbracht. Und das an einem ganz besonderen Ort. Sowohl Brad als auch Jennifer sollen zu der Zeit beruflich in Paris gewesen sein und sich ausgerechnet in der Stadt der Liebe auf ein geheimes Date getroffen haben.

Treffen im Hotel

Brad Pitt soll sich laut Beobachtern mit Jennifer Aniston in einem Pariser Hotel getroffen haben. Sie hätte bereits in Jeans und kurzer Jacke an einem Tisch in der Lounge auf ihn gewartet als der Hollywood-Beau mit seinem Leibwächter das Hotel betrat. Auch wenn die beiden immer wieder beteuern, nur gute Freunde zu sein - die Fans sind sich sicher, dass die Schauspieler noch tiefe Gefühle füreinander hegen. Nach dem Liebes-Comeback von Jennifer Lopez und Ben Affleck wäre das schließlich gut möglich.