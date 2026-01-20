Nach acht Jahren: Ex-"Dancing Star" ist frisch getrennt und sucht neue Liebe

Überraschendes Liebesaus bei Vadim Garbuzov: Der einstige "Dancing Star" und aktuelle "Let's Dance"-Profitänzer und Model Nicole Ettlinger gehen nach mehreren Jahren Beziehung getrennte Wege. Garbuzov bestätigt die Trennung nun selbst.

Vadim Garbuzov (38) ist wieder Single. Der Tanz-Profi war seit 2018 mit Model Nicole Ettlinger liiert, doch die Beziehung ist inzwischen beendet. Das bestätigt der Tänzer im Gespräch mit der "Bunte". Zur Trennung sei es "vor Kurzem" gekommen, einen genauen Zeitpunkt nennt er nicht. Ende März 2018 hatte Garbuzov seine Beziehung öffentlich gemacht. Damals postete er ein gemeinsames Foto mit Nicole Ettlinger auf Instagram und schrieb dazu: "Das ist meine Freundin Nicole @missnickylopez". Auf dem Bild posierte das Paar Arm in Arm, das Model hielt rote Rosen in der Hand.

Bereit für Neues

Aktuell ist Garbuzov gemeinsam mit anderen "Let's Dance"-Stars, darunter Ekaterina Leonova, an Bord der AIDACosma unterwegs. Während eines Stopps auf Madeira sprach er über sein Privatleben und erklärte, dass er wieder offen für eine neue Beziehung sei. "Ich bin offen für Anfragen", sagt er. Er nutze Dating-Apps und sei auch offen dafür, über Instagram kontaktiert zu werden.

Am 11. März geht "Let's Dance" los und die beiden Austro-Tänzer Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov sind wieder mit dabei. Wir haben die Fotos von den Proben mit ihren Partnern Ulli Potofski und Franziska Traub.

Wunsch nach Verständnis

Wie seine nächste Partnerin sein soll, beschreibt der Tänzer ebenfalls. Sie müsse keine Tänzerin sein, aber Verständnis für seinen Beruf haben. "Ich bin sehr viel unterwegs, möglicherweise bis zu vier Monate für Let's Dance, dann folgt die Live-Tour und ich besuche meine Familie in Kanada, unterrichte dort", erklärt er. Äußerliche Ansprüche habe er keine: "Es muss einfach passen. Das Gefühl muss stimmen."