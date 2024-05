Pitt: Tochter Vivienne legt seinen Namen ab

Die 15-Jährige will offiziell scheinbar nur noch Jolie heißen

Der Rosenkrieg zwischen Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (60) geht nach fünf Jahren unerbittlich weiter. Das Weingut Miraval ist nicht der einzige Streitpunkt. Immer wieder werden die gemeinsamen Kinder mit hineingezogen. Jolie soll versucht haben, ihren Nachwuchs gegen den Vater aufzuhetzen. Laut People scheint ihr das zumindest bei ihrer 15-jährigen Tochter Vivienne gelungen zu sein. Denn diese habe einen eindeutigen Bruch mit ihrem Vater signalisiert.

Pitt-Tochter arbeitet bereits als ›Jolie‹ am Broadway

Vivienne arbeitet gemeinsam mit Mama Angelina an dem Broadway-Musical The Outsider. Im Programmheft wird sie nicht mit ihrem vollen Nachnamen Pitt-Jolie geführt, sondern nur noch als Vivienne Jolie. Offensichtlich hat sie den zweiten berühmten Namen bereits abgelegt.Sie wäre nicht das erste seiner Kinder, das diesen Schritt wagt. Auch ihre ältere Schwester Zahara entschied sich dafür, die Verbindung zum Vater zu kappen. Nur Shiloh will bei Papa Brad leben.