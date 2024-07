Promi soll Matthew Perry (†54) mit Todes-Ketamin versorgt haben

Eine Promi-Freundin soll Matthew Perry vor seinem Tod mit Ketamin versorgt haben.

Es sind neue Enthüllungen, die erschüttern. Eine Promi-Freundin soll den Schauspiel-Star Matthew Perry vor dessen Tod das Ketamin geliefert haben.

Untersuchungen laufen

Nach dem Tod von Perry kommen immer neue Details ans Licht. Die Untersuchungen laufen auf Hochtouren. Vor seinem Tod kam der „Friends“-Star immer weiter auf die schiefe Bahn.

Neue Details

„InTouch“ berichtet von den neuen Details der Ermittlungen. Es soll sich um einen bekannten Promi handeln, der Perry beim Ketamin-Konsum behilflich gewesen sein soll. Um wen es sich genau handelt, ist noch unklar. Bereits zuvor war die Ex-Frau von Charlie Sheen, Brooke Mueller, ins Visier der Ermittler geraten.

Hohe Dosis Ketamin

Eine anonyme Quelle erklärte dem dem Magazin, dass die nicht namentlich genannte Frau wie eine „wandelnde Apotheke“ für den ehemaligen Serienstar gewesen. Bei Ketamin handelt es sich um ein Narkosemittel. So starb Perry: Vor Monaten wurde bekannt, dass die Polizei intensiv zu den Hintergründen rund um den Tod von Matthew Perry ermittelt. Auch die US-Drogenbehörde ist involviert. Es wird untersucht, wie der Schauspieler an das Narkosemittel gekommen ist, das er zu seinem Todeszeitpunkt 2023 in unglaublich hoher Menge im Blut hatte.