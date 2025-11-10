Regisseurin veröffentlicht Anschuldigungen gegen DIESEN Marvel-Star

Die chinesische Regisseurin Yi Zhou wirft Schauspieler Jeremy Renner Machtmissbrauch, Belästigung und Drohungen vor – Renner bestreitet alle Anschuldigungen.

Die Regisseurin Yi Zhou schildert in Interviews mit "Daily Mail", „People“ und auf Instagram ihre angeblichen Erfahrungen mit Renner. Sie behauptet, der Schauspieler habe ihr unaufgefordert Nacktfotos geschickt, sich ihr bei ihrem ersten Treffen "aufgezwungen“ und später gedroht, die US-Einwanderungsbehörde ICE gegen sie einzuschalten.

Ein Anwalt von Renner weist die Vorwürfe gegenüber "People" als "falsch, ungeheuerlich und hochgradig verleumderisch" zurück. Er erklärt, Zhou habe Renner seinerseits "mit Hunderten unaufgeforderter und unerwünschter Nachrichten belästigt und bedroht".

Timeline und Details der Anschuldigungen

Der Kontakt zwischen Zhou und Renner habe im Juni 2025 begonnen. Zhou berichtet, dass Renner ihr pornografische Bilder geschickt und sie über Telefonate und Textnachrichten zunächst verführt habe. Beide hätten anschließend an zwei Projekten zusammengearbeitet.

Als Zhou Renner auf sein angebliches Fehlverhalten ansprach und mehr Respekt einforderte, soll er ihr mit der Einwanderungsbehörde gedroht haben. Zhou bezeichnete das Verhalten als "inakzeptabel" und verwies auf die Machtungleichgewichte in der Branche.

Material veröffentlicht

Zhou veröffentlichte auf Instagram unter anderem (unkenntlich gemachte) pornografische Bilder, die ihr Renner geschickt haben soll. Sie schildert, dass Renner sie im August 2025 bei einem Arbeitstreffen in Reno (Nevada) angeschrien habe, als er betrunken war. Sie habe sich in einem Raum eingeschlossen, weil sie "um ihr Leben fürchtete".

Im Januar 2023 kämpfte Renner nach einem schweren Schneepflug-Unfall um sein Leben. Er war bis 2015 mit der Kanadierin Sonni Pacheco (37) verheiratet, die während eines Sorgerechtsstreits Drogenmissbrauch und Drohungen durch Renner behauptete. Unter anderem soll Renner damals gedroht haben, Pacheco umzubringen.