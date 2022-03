Robbie Williams: 'Haben kein Zuhause'

Robbie Williams verrät, dass seine Familie und er keinen festen Wohnsitz haben, weil er all seine Immobilien verkauft hat.

Mit seiner Musik hat Robbie Williams (48) so viel Geld verdient, dass er sich überall auf der Welt ein neues Heim aufbauen könnte. Dennoch scheinen der Sänger, seine Frau Ayda Fields (42) und die vier gemeinsamen Kinder Theodora (9), Charlton (7), Colette (3) und Beau Benedict keinen festen Wohnsitz zu haben. Das verriet der Superstar in der australischen Radioshow "The Kyle and Jackie O Show."

Superstar als Nomade

"Wir haben im Moment keinen Wohnsitz. Wir haben so ziemlich alles verkauft, wir leben im nirgendwo und versuchen ein Lösung zu finden", erzählt Robbie ehrlich. Alleine die Villa in Los Angeles habe für 45 Millionen den Besitzer gewechselt. Zurzeit lebt die Familie aber am liebsten in Melbourne. Dort wird auch gerade sein Biopic "The Better Man" gedreht. Danach findet sich bestimmt wieder eine schicke Millionenbleibe für die Familienbande.